前沿人工智能（AI）企业采取的安全保障措施固然重要，但随着人工智能（AI）技术日益强大，仍不足以规避风险。数码发展及新闻部长杨莉明因此敦促各方设立多道防线，除了加强网络防御、为AI设定明确界限并加强适当的人类监督，也要持续测试、监控和学习，了解最新技术进展。

杨莉明星期五（10月2日）在脸书发文，指出前沿AI（frontier AI）公司设定安全保障措施，包括过滤有害内容、限制AI模型可访问和执行的权限、在发布模型前进行测试、验证用户身份、检测滥用行为，以及封禁违反规则的账号。

然而，除了被罪犯和黑客等害群之马滥用，AI也可能误解指令或受骗，或作出用户和开发者未曾设想的行动。杨莉明说：“这意味着我们需要多道防线。”

她提出两项应对方法：加强保护系统，以及深入上游以了解能力日益增强的AI模型能做些什么。

她认为，强化网络防御、面对AI发起网络袭击的同时，也应提升网袭监测和事后恢复的能力。

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“政府系统和关键服务供应商尤其应加强这方面能力；一旦相关系统中断或会给公众带来严重后果。我们须在便利与安全间仔细平衡，确保用户体验不会以牺牲有效安全保障为代价。”

新加坡网络安全局已发布相关指引，呼吁公共和私营机构修复漏洞，包括采用更强身份验证、收紧对重要系统的访问控制、监控网络异常行为，以及定期测试防御能力。

杨莉明也鼓励机构使用现有的AI工具进行防御，对抗同样运用AI发起攻击的害群之马。

对于AI智能体（agents），资讯通信媒体发展局已发布AI监管模式框架（Model AI Governance Framework），呼吁机构限制智能体的访问和执行权限、较高风险行动要经过人类批准等。

杨莉明说：“AI驱动的行动潜在影响越大，相应的保障措施和人类监督就应越严格。”

美国AI巨头OpenAI和Anthropic近来开发的模型，接连在测试期间发生AI智能体失控入侵外部系统的重大安全事故，加剧国际社会忧虑AI安全。这包括AI未经授权进入美国多个联邦机构官网澳大利亚政府的国民医疗数据门户，以及开源AI社区Hugging Face的生产服务器。

需深入了解AI系统 才能评估并制定更全面应对措施

深入理解AI也是重要的一环。杨莉明认为，只有知道AI系统具备哪些能力、极限在哪里，以及不同情境下的表现，才能评估并制定更全面的应对措施。我国将继续投资强化这项能力。

杨莉明也重申新加坡对AI的立场，同时强调国际合作的重要性。

新加坡等20个国家和欧盟上个月共同发表《呼吁管控前沿人工智能模型》声明。联署人之一的黄循财总理，呼吁各方继续凝聚共识，确保前沿AI发展始终处于人类控制和监督下。

杨莉明总结道，无论是防范AI被蓄意滥用，还是避免AI做出始料不及的行为，单靠一道防线是不足够的。“随着AI的能力和自主性不断增强，我们的防护措施也须与时俱进。唯有如此，才能让公众相信AI是一项服务于公共利益的技术。”