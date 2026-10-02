海事及港务管理局将于2027年上半年推出全新的船舶注册系统，引入人工智能辅助审核和处理申请，让整个手续从三个工作日缩短至数分钟，加快船东和船舶代理人获取相关证件的时间。未来几个月，当局将邀请业者参与试点测试。

律政部兼交通部高级政务部长穆仁理星期五（10月2日）在新加坡船舶注册处论坛上，宣布上述消息。他在致辞时，回顾我国海事业的发展历程，并展望未来如何继续推动数码化、绿色转型，以及与各方维持合作关系。

穆仁理说，新加坡船队如今面临新型燃料和科技兴起，以及地缘政治环境不稳定的局面。“面对世界风云变幻，我们坚守最核心的价值，为未来做好准备。”

科技方面，除了全新的船舶注册系统，我国将与行业伙伴和船级社合作，支持自主航行和遥控操作这类新型船舶，如何在新加坡旗帜下安全采用和注册。

所谓船级社，是船舶和海洋工程行业中的第三方独立技术检验机构。

国际海事组织（IMO）今年通过非强制性的《海上自主水面船舶国际安全规则》。穆仁理认为，这是相关船舶朝向制定安全运行共同框架，迈出的重要一步。

更多新加坡船舶获认证使用替代燃料

我国海事业逐步转向脱碳。穆仁理说，如今也有更多新加坡船舶，获认证使用替代燃料；预计今年底，新加坡船舶注册处将为首艘氨双燃料动力船（ammonia dual-fuelled vessel）挂旗。

他也指出，在日益不确定的环境中，新加坡须继续成为一个值得信赖的船旗国。他以霍尔木兹海峡及周遭海域袭船事件为例，指当时海事局与受影响新加坡船舶持续保持联系，以保护船舶和船员安全。

“我们无法避免船舶在世界各地遭遇的突发状况。不过当困难来临时，船东和船员必须知道，新加坡船旗将如同坚定的锚，与他们同在。”

新加坡船舶注册处成立至今60年，是全球第四大船舶注册处，管理着超过4400艘船舶。截至去年12月31日，注册的船舶总吨位达创纪录的1亿3700多万吨，同比增长27%；平均船龄约为11年。

同场论坛也颁发奖项，表彰29家航运公司在新增吨位和绿色转型的表现，另有13名船员受嘉奖。