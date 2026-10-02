新柔地铁宣布延期通车，让不少每日往返新马两地、依赖公共交通的马国“越堤族”感到失望。尽管期盼地铁能尽早开通以便利通勤，但未来可能偏高的车资，依然是他们的一大顾虑。

在兀兰一家印刷厂担任生产主管的张葳翔（41岁）每天搭乘巴士跨境上班。得知延期通车的消息，他难掩失望，直言“越早开通越方便”。他的工厂距离新加坡兀兰北站约五公里，若新柔地铁通车，不仅能大大缩短他的通勤时间，也让他回家多了一个路线选择。

像张葳翔这样的跨境上班族不在少数。在兀兰北广场面包饮料店工作的沈莉莲（36岁）也期盼新柔地铁早日通车，因为她的工作地点距离兀兰北站仅15分钟步行路程。不过，车资的高低将直接影响她的乘搭频次。她坦言，若收费太高就不会经常乘坐，“如果不赶时间，可能一个星期最多只坐一两次。”

目前，从新加坡搭乘巴士到柔佛新山的单程车资介于2.50新元至5新元，而据马国媒体此前报道，新柔地铁的单程车资预计介于5新元至7新元。

在圣诺哥垃圾焚化发电厂担任经理的邓志勇（44岁）已在新加坡工作了20多年，长期依靠巴士往返两地。他说，虽然新柔地铁能让他在晚下班时更好地掌控回家时间，但车资依然是关键考量，毕竟天天往返，还是要控制通勤成本。

负责运营新柔地铁的新马联营公司RTS Operations星期五（10月2日）宣布，原定今年底投入服务的新柔地铁将延后启用，预计于明年2月通车。

经常到马国休闲消费的本地居民对延期通车的反应，与每日必须跨境通勤的上班族相比，显得相当平淡。

住在四美的私人健身教练陈银莹（37岁）每个月都会和住在兀兰的男友搭乘巴士到新山看电影、做按摩。她坦言，由于自己并非每日往返的通勤族，因此新柔地铁延期开通对她的影响其实微乎其微。

不过，她更担心新柔地铁开通后可能带来的“人潮效应”。陈银莹指出，一旦通车，势必会吸引更多国人涌入新山，这让她对当地的交通状况感到担忧，毕竟在当地想要通过Grab平台叫私召车已经相当麻烦。

邻里商家叹生意难做 忧流失更多客源

全长四公里的新柔地铁连接新山武吉查卡站与新加坡兀兰北站，紧邻兀兰和马西岭组屋区。尽管通车日期已宣告延后，但邻里商家却已提前感受到阵阵寒意，纷纷感叹生意大不如前。

在直线距离兀兰北站不足一公里的兀兰北广场经营日用百货店的店长莫峻豪（26岁）透露，今年以来的营业额已同比下滑约三成。“虽然还有顾客上门，但人流量明显减少了。”

即便新柔地铁尚未开通，在兀兰北广场经营日用百货店的店长莫峻豪说，店内人流量明显减少，今年以来的营业额已同比下滑约三成。（李冠卫摄）

在兀兰北广场已营业近30年的老字号面包饮料店“欣奥登”，第二代掌舵人许晶广（51岁）担忧，新柔地铁一旦开通，势必会对北部邻里商家造成更沉重的打击，“我相信我们的生意会更糟糕”。

他透露，目前店铺利润已跌至谷底，几乎入不敷出，如今全靠一些预备资金，以及对父母留下来的这家老店的情怀在苦苦支撑。

兀兰北广场直线距离新加坡兀兰北站不足一公里，部分邻里商家感叹生意大不如前。（李冠卫摄）

在马西岭商场小贩中心二楼经营手工材料店已六年的杨善发（75岁）说，由于地理位置便利，许多马西岭居民甚至觉得“去新山比去牛车水还近”。若地铁在明年农历新年前夕开通，恐怕将吸引更多国人北上采购年货，届时本地邻里商家的处境将更加艰难。

新加坡全国商联总会秘书长李庆文受访时说，新柔地铁的来临大家早就知道，只是一直没有很准确的通车时间，因此现阶段时间稍微延迟，对本地商家的日常运转相信不会造成太大影响，因为邻里商家主要提供便利和价格合理的产品与服务，新加坡居民日常仍会到邻里消费。