39岁男子把210枚电子烟弹藏在标示为洗衣粉的包装袋内，试图从新山走私入境，结果在兀兰关卡被截查。男子星期五（10月2日）被判监三年和五下鞭刑，成为首名因进口丧尸烟弹而在《滥用毒品法令》下被定罪和判刑的人。

卫生科学局星期五发文告说，被告方瑞盛（Png Swee Sheng，译音）是我国首名在《滥用毒品法令》下，因进口含依托咪酯电子烟弹而被定罪和判刑的人。案发时，依托咪酯被列为《滥用毒品法令》第一附表中的C级毒品。

案情显示，被告今年2月6日驾驶租赁汽车，经兀兰关卡入境新加坡时，被移民与关卡局人员拦下进一步检查。执法人员在汽车后车厢发现两个标示为洗衣粉的包裹，里面装有两个电子烟和210个电子烟弹。

被告随后被捕，案件转交卫科局调查。尿液检测显示，被告曾在入境新加坡前使用依托咪酯。卫科局化验后证实，起获的电子烟弹中，有208个含依托咪酯。

贪图小利答应走私 依熟人指示走私烟弹

调查也发现，被告今年1月5日通过Telegram收到一名昵称“Pod”的熟人信息，对方提出让他把电子烟弹送入新加坡，并答应支付500元至800元报酬。

被告虽然知道这些产品在新加坡属非法物品，但因需要用钱仍答应运送。到了2月6日，他根据“Pod”的指示开车到新山一家购物商场领取货物，对方称会在他进入新加坡后，再提供进一步交货详情。不过，被告还没完成交货，就在兀兰关卡被捕，并于2月10日被控。

卫科局指出，当局严正看待进口和供应非法电子烟，尤其是含依托咪酯的电子烟产品。根据《烟草与电子烟管制法令》，依托咪酯及其类似物被列为“特定化合致幻药”（Specified Psychoactive Substances）。进口含依托咪酯的电子烟弹若罪成，可判监3年至20年，并打鞭5下至15下；供应者则可判监2年至10年，并打鞭2下至5下。

自今年5月1日起，在这项法令下进口依托咪酯所面对的最低刑罚，同样为监禁三年及鞭刑五下。