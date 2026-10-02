冒充邵氏影院的假账号在WhatsApp群组内，以完成简单问卷即可获得20元为诱饵，招揽公众参与。邵氏影院澄清，从未发起或授权有关问卷，提醒公众提高警惕。

邵氏影院星期五（10月2日）傍晚在脸书发文说，公司注意到有人在网上冒充邵氏影院，发布一份未经授权的问卷，邀请公众参与所谓的“社会调查”。

从邵氏影院发布的截图可见，涉事WhatsApp群组名为“Shaw Brothers Studios”。群组内的信息称，只要回答数道简单问题，就可获得“赞助商”提供的20元。

问卷内容包括受访者最喜欢哪一类型的电影、通常何时到电影院看戏，以及期望观看哪一种风格的电影等。

邵氏影院强调，公司并未发起、授权或散布这项调查，有关活动与公司毫无关系。

公司也提醒，官方调查只会通过邵氏影院的正式渠道进行，不会通过私人WhatsApp或Telegram信息联系公众。若公众被加入类似的WhatsApp群组或收到相关邀请，应立即删除信息、举报有关账号或群组并退出，同时不要点击未经核实的链接，也不要提供个人资料。

邵氏影院也促请公众，通过公司官方网站和经认证的社交媒体账号，核实促销、活动和公告等信息。