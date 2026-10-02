一名受害者接到自称“中国公安”的来电，被指涉嫌跨国洗钱。为“证明”资金来源清白，受害者竟按指示把6000元现金交给陌生男子。警方追查后逮捕一名40岁男子，并起获伪造的贪污调查局证件等物品。

新加坡警察部队星期五（10月2日）发文告说，于7月27日接获一起冒充政府官员诈骗的报案。受害者此前接到自称“中国公安”的电话，指他涉嫌跨国洗钱犯罪。受害者为了证明自己的钱并非非法活动所得，将6000元现金交给本地一名身份不明的男子。

警方网络指挥处人员经调查确认一名40岁男子的身份，并于星期四（1日）逮捕他。

初步调查显示，男子相信是按照诈骗团伙的指示，向受害者收取现金，警方也相信他涉嫌参与其他类似案件。警方逮捕男子时，起获一张伪造的贪污调查局证件、一部手机、与诈骗案有关的文件，以及相信是男子干案时所穿的衣物。

男子将于星期六（3日）被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51节条文，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可被判最长10年监禁，或罚款最高50万元，或两者兼施。

警方提醒公众，本地任何政府机构都不会通过电话或通讯平台要求公众付款、把现金交给陌生人，或提供个人资料。公众若接到类似来电，应拒绝对方要求，也不要提供银行户头资料、密码或一次性密码。

欲了解更多诈骗相关信息的公众可浏览ScamShield网站，或拨打24小时ScamShield热线1799。若掌握相关犯罪线索，或对情况存疑，也可拨打警方热线1800-255-0000，或通过警方i-Witness网站提供资料。所有资料将严格保密。