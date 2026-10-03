本地居民越来越注重健康，更多人定期接受慢性疾病和癌症筛查，运动量也有所增加，但在饮食方面，却有吃得更多、更油且更咸的趋势。

保健卫生部和保健促进局星期六（10月3日）公布最新2025年全国人口健康调查和全国营养调查结果。数据显示，去年居民的糖摄取量有所下降，但平均每日摄取的热量、精制主食、脂肪和钠摄取量，都比2019年和2022年高出许多。

此外，有更多居民经常在外用餐。2025年每10名居民中，就有七人每天至少在外用餐一次，高于2019年和2022年的六人；经常在外用餐者摄取的总热量、饱和脂肪和钠摄取量都较高。

《联合早报》列出五大重点，带你快速掌握我国居民最新的饮食与健康状况。

一、吃太咸：95%居民钠摄取量超标

本地居民平均每日钠摄取量，从2019年的3480毫克，增加至去年的4000毫克，比世界卫生组织建议成年人每日的钠摄取量（低于2000毫克）高出一倍。多达95%居民，钠摄取量都超过世卫组织建议的水平，即每日吃超过一茶匙（5克）食盐。

钠的主要来源，是烹煮食物时用来调味的盐和酱料。摄取过多盐分，会增加患高血压的风险。

在钠摄取量最高的人群中，汤汁酱汁类食物（如汤面、咖喱、炒饭、炒面和叻沙）是钠的主要来源，占钠摄取量的约六成；快熟面、香肠、肉饼、炸鸡块等加工食品，则是第二大来源，占约15%。

二、吃太多：精制主食与脂肪推高热量

居民平均每日摄取的热量，2019年为2360千卡，到了2025年，增加100千卡至2460千卡。57%人口每日摄取的卡路里，高于他们日常活动量所需的热量。

每日卡路里建议摄取量，须视年龄、性别、体重和活动量而定。若居民每日多摄取50千卡，一年下来，体重可增加约2.4公斤。

此外，18岁至29岁居民平均每日摄取2655千卡，在各年龄层中最高，同时也是最常外食的一群，平均每星期外食十次，高于整体居民的九次。

30岁至49岁居民的热量摄取增幅则最大，从2019年的2435千卡至增至去年的2576千卡，当中63%人的卡路里超过个人所需。

热量增加与居民摄取更多精制主食和脂肪有关。白饭、白面包、面条等精制碳水化合物的每日摄取量，从154克增至166克；脂肪则从94克增至103克，其中饱和脂肪占总脂肪摄取量35％，超过建议的30％上限。

饱和脂肪常见于动物脂肪、奶油和椰浆等食物，摄取过多会增加血液中的坏胆固醇，增加患心脏疾病风险。

在饱和脂肪摄取量最高的两成居民中，约三分之二的饱和脂肪来自炒菜所用的食油、油炸食品、即食餐点和零食，以及椰浆类、甜点、肉类和汤类菜肴，包括炒面、炸鸡、加工肉类、咖喱、蛋糕和冰淇淋等。

三、少吃糖 饮料营养等级标签措施成效佳

与热量和钠摄取量上升的趋势不同，本地居民糖摄取量持续下降，尤其是来自含糖饮料的糖分。这显示了2022年12月开始实行的饮料营养等级标签（Nutri-Grade）制度，及2023年9月推出的“默认少糖”运动，发挥一定作用。

饮料营养等级标签制度，根据糖分及饱和脂肪的含量，把包装饮料分为A至D等级。A级为最健康，D级最不健康。有关制度在2023年底扩大至现调制饮料。

居民平均每日糖摄取量，从2018年的60克，下降至2025年的48克，减少了12克；糖摄取量不超过每日总热量10%建议水平的居民占比，也从2019年的61%增至2025年的79%。

世界卫生组织建议，每日糖摄取量不应超过50克或约10茶匙。

此外，在业者调整配方和更多消费者选择低糖饮料等因素推动下，预先包装饮料的含糖量中位数，已从2017年的7.1%降至2024年的4.6%；现调饮料含糖量中位数则从2020年的7.5%降至2025年的4.1%。

四、蛋白质整体足够 过半50岁至69岁居民未达标

去年本地居民的蛋白质摄取情况整体良好，79%的人达到建议水平，但年龄介于50岁至69岁的居民，有55%未达标。

目前每日蛋白质建议摄取量，18岁至49岁成人为每公斤体重0.8克，50岁以上则提高至每公斤1.2克。以一名体重65公斤的18岁至49岁成人为例，每天需摄取约52克蛋白质。一般上，90克煮熟的瘦肉、鱼肉或禽肉，可提供约20克至25克蛋白质。然而，同样体重，年龄在50岁以上的成人，每天就需要摄取约78克蛋白质。

数据显示，18岁至49岁的居民中，有93%的人摄入建议所需的蛋白质，比较年长者来得高。

五、人口健康多项指标改善 更多人筛查疾病和运动

尽管全国营养调查结果显示，民众须警惕不健康的饮食习惯，但另一项同步发表的大型调查——全国人口健康调查的多项指标，则显示新加坡人的健康有所改善。

其中，俗称“三高”的慢性疾病——糖尿病、高血压和高胆固醇的筛查率有所提高；癌症方面，乳癌、子宫颈癌和结直肠癌筛查率也上升。

运动方面，有充足运动的居民，从2024年的84.7%提高至去年的87.3%。根据世界卫生组织，运动共分为三大类别：通勤、工作和休闲，每周至少进行150分钟中等强度运动，视为运动充足。

每日吸烟率维持在8.8%，延续自2019年的10.6%后的持续下降趋势；经常饮酒的居民比率，也保持稳定，去年定期喝酒的人维持在2.3%低水平。

心理健康状况不佳的居民比率大致稳定，去年为15.9%。但在18岁至29岁的年轻群体中，这一比率较高，占约25.8%。

无法应对压力的居民中，有87.5%愿意向专业医疗人员或亲友等非正式管道，寻求帮助。