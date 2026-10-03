随着“健康SG”计划的普及，我国居民的疾病预防和健康意识整体有所改善。在最新公布的全国人口健康调查中，慢性疾病和乳癌筛查率，以及体能活动的参与度均有上升。

一年一度的全国人口健康调查涵盖运动、吸烟和疾病筛查等生活方式风险因素，由保健卫生部和保健促进局联合开展。结果显示，在40岁至74岁未患慢性疾病者中，完成三高筛查的居民比率，从2024年的66.4%增至2025年的71.5%。

“三高”指的是高血糖（糖尿病）、高血压和高血脂。

在癌症筛查方面，乳癌筛查率增加，从2024年的35.2%增至2025年的40.8%。子宫颈癌和结直肠癌筛查率则保持稳定。

值得一提的是，三高和癌症筛查率在2021年冠病疫情期间明显下降，但目前已回升至疫情前或更高水平。

约六成年满40岁国人加入“健康SG”计划

健卫部对此指出，“健康SG”计划在鼓励本地居民采取更健康生活方面，取得初步成效。

目前，有超过1100家全科诊所加入“健康SG”计划；截至今年8月底，已有150万名居民，相等于占符合条件人口的61%，加入了“健康SG”计划。

心理健康状况不佳 18岁至29岁本地青年比率最高

不过，本地年轻居民的心理健康状况须进一步重视。最新调查显示，心理健康状况不佳的现象在18岁至29岁青年群体中最为明显，约有25.8%。这一百分比随年龄增长呈下降趋势，30岁至39岁的居民群体中约有18.2%心理健康状况不佳；在60岁至74岁居民中，则降至9.4%。

整体而言，心理健康状况不佳的比率保持稳定，2025年为15.9%，2024年为15.4%，2023年则有15.0%。同时，近九成的受访居民会在无法应对压力时愿意求助。

另一方面，居民总体能活动达标的比率，从2024年的84.7%升至2025年的87.3%。其中，男性和女性比率相似。

受访居民最大的体能活动量为日常通勤，占55.0%，其次是休闲活动，占25.9%；与工作相关的则占19.0%。