巴拿马总统穆利诺星期六（10月3日）起对新加坡展开三天国事访问。这是他上任以来首次访新，也是时隔10年，巴拿马元首再次访问我国。

外交部星期六发文告说，穆利诺（José Raúl Mulino Quintero）这次访新，体现新加坡与巴拿马之间的友好关系，也为双方探讨加强各方面合作提供契机，包括法律与海作，贸易与投资、农产品贸易、物流与可持续发展等。

穆利诺是第三名到访我国的巴拿马总统。此前，前总统马丁内利（Ricardo Martinelli）和瓦雷拉（Juan Carlos Varela）分别于2010年和2016年访新。

欢迎穆利诺到访的仪式星期一（5日）在外交部举行。穆利诺当天将会见尚达曼总统以及黄循财总理。尚达曼将设宴款待穆利诺及总统夫人科恩（Maricel Cohen de Mulino）。

访问期间，穆利诺伉俪将到新加坡植物园国家胡姬园，出席以两人名字命名的新胡姬花配种仪式。

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随行官员包括巴拿马外交部长马丁内斯（Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez）、运河事务部长伊卡萨（Jose Ramón Icaza）及多名高级官员。

新巴两国同属海运型经济体 双边经贸联系密切

新加坡与巴拿马于1982年8月建交。两国同为小国论坛（Forum of Small States）、全球治理小组（Global Governance Group）及投资与贸易前景伙伴关系（Future of Investment and Trade Partnership）成员。

两国都是以海运为重要支柱的小型经济体，推行开放贸易政策，并于2006年签署自由贸易协定。这是我国与拉丁美洲国家签署的首个双边自贸协定。

巴拿马是我国在拉丁美洲和加勒比地区的第三大货物贸易伙伴。去年双边货物贸易额为62亿元，我国从巴拿马进口的商品主要包括纺织品、咖啡和威士忌，出口则以船舶、航空燃料及船用物资为主。

服务贸易方面，2024年双边服务贸易额达33亿元。我国对巴拿马主要出口广告与市场调研、金融服务及运输等服务，从巴拿马进口的服务则以经营租赁及运输为主。

我国对巴拿马的累计直接投资在2024年达19亿元，主要集中在批发与零售，以及运输与仓储领域。

目前，多家新加坡企业在巴拿马开展业务，包括提供数码贸易与通关方案的劲升逻辑（CrimsonLogic）、实验室及制药设备制造商Esco Lifesciences Group、贸易平台公司“全球电子贸易服务”（Global eTrade Services）及从事快速消费品业务的Bhavna。

新加坡国际港务集团也在巴拿马运河太平洋入口西岸投资建设集装箱码头。码头自2010年启用，2018年扩建，每年处理能力达200万个标准集装箱（TEU）。