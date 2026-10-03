从业不足一年的训犬师，在训练客户的狗儿或与客户沟通相关事宜时，须由至少有一年经验的训犬师监督。

训犬师也须遵循业内认可的“侵入性最小、厌恶感最少”（Least Intrusive, Minimally Aversive，简称LIMA）原则，以奖励等正向方式训练宠物。

国家公园局属下动物与兽医事务组（ Animal & Veterinary Service）星期六（10月3日）推出首套针对训犬师的动物福利准则，同时修订宠物美容师的相关准则，提高两个行业的动物福利和专业标准。这也是当局自2016年推出宠物行业动物福利准则以来，首次进行修订。

新的训犬师准则从训练方法、训练环境、专业能力与培训、客户沟通与记录、转介流程，以及运输与寄养六方面，列明最低标准和最佳做法。

正向训练为主 新手须受监督

在训练方法上，训犬师须采用“侵入性最小、厌恶感最少”的原则，以正向强化（positive reinforcement）作为训练基础。

例如，可通过奖励来强化狗儿的良好行为，或优先从最温和的方法入手，再根据需要循序调整训练方式，避免贸然采取可能让狗儿感到压力、害怕或不适的手段。

训犬师在独立接触狗儿前，须接受基本犬只行为和安全操作培训，包括看懂狗儿的肢体语言和压力迹象，以及如何安全接触狗儿和避免被咬。从业不足一年者，则须由至少有一年经验的训犬师监督。

本地过去曾发生训犬师被指粗暴对待狗儿的事件。2024年1月，两名训犬师被拍到疑似为了让一群狗儿坐下拍照，用力按压和拍打狗儿，公司过后将两人停职。

同年8月，动物与兽医事务组和防止虐待动物协会共同成立训犬标准工作小组，探讨如何提高行业标准和保障动物福利。工作小组去年7月先针对电击项圈和刺钉项圈发布指导意见，这次推出的训犬师准则是第二项成果。

提高宠物美容师专业能力 加强看顾问责

训犬之外，宠物美容业的护理标准近年也受到关注。本地曾发生几起宠物美容师因疏忽导致动物死亡的案件。此次修订宠物美容师准则，进一步提高对美容师专业能力和护理要求，并加强问责，为饲主提供更多保障。

根据新规，宠物美容师须全程在现场看顾被拴住或集中安置的动物；短头品种（brachycephalic breeds）等需额外照料的动物，则须受到更密切监护。动物等候和安置空间也须确保安全，避免动物逃脱、被卡住或受伤。

在客户沟通方面，宠物美容师和训犬师须事先向客户说明服务或训练过程，包括潜在风险和应急安排等。相关业者也须记录每次服务的重要资料，包括工作人员、宠物和客户信息，并按规定保存记录至少两年。