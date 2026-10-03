新柔地铁预计明年2月才通车，新加坡全国商联总会和北部邻里商联会认为，延迟一两个月对商家目前生意影响不大；即使通车，邻里商家仍具便利和价格合理的优势，居民日常消费的习惯也不会轻易改变。

义顺中商联会主席张邴理说，公布延期消息后，很多商家“挺开心”，目前都在关注新柔地铁究竟在农历新年之前还是之后通车。

“农历新年期间是本地消费的高峰期，大家都希望能在农历新年之后才开通。如果通车延迟能把国人和街坊留在本地过年消费，对邻里商家肯定大有帮助。”

针对通车时间可能靠近农历新年，新加坡全国商联总会秘书长李庆文说，邻里商店在新年期间都有固定顾客，国人也经常购买年货；各地区商联会也会举办新春庆祝活动，带动人潮和节日气氛。

他说，国人在新年期间与家人朋友在本地过年，“情感还是在这边的”。原本打算到新山购物的人，则可能因通车延迟而推迟一些计划。

李庆文认为，通车稍微延迟，对本地商家的运营不会造成太大影响，“邻里商家会继续维持现有的生意规模，同时改善营运方式。全国商联总会也有不同计划，协助商家提升技能。”

马西岭小贩中心商联会主席蔡丽生也认为，通车时间延迟一两个月，对当地小贩和商家“基本上不会有很大影响”。

他说，早年小贩中心在旧马西岭中心4A座时，有约99%的顾客是马来西亚人，2018年12月搬迁至现址后，马国顾客降至约10%，绝大部分生意已转为本地邻里居民。

商联会：衡量交通成本与便利 通车对本地商店长远影响应不大

对于新柔地铁通车后的影响，蔡丽生估计，刚通车时可能会有约30%的人因好奇，会搭地铁到新山走走看看。但长远来看不太担心。

他说，新柔地铁来回车费大约要14元，“每天过去不划算也不现实”。加上新山消费也不见得便宜，本地居民为了买菜、吃饭方便，依然会留在本地邻里消费。

他说：“我们主要是依靠本地邻里街坊支持，加上日常买菜吃饭便利，所以通车或者延迟通车对我们的长远影响都不大。”

张邴理说，一些商家对通车后的前景感到焦虑，甚至有商家已经撑不住而关门，但他个人并不那么悲观，认为冲击可能最多持续三到六个月。

他指出，新柔地铁刚通车时，很多人因为新奇感都想去体验，但消费者最终还是会衡量成本，以及是否便利。

“听说地铁单程车费可能要六七元，往返就要12元至14元；一家五口过去，光是来回车费就要六七十元。

“如果是为了体验，去一次很合理，但如果是为了省钱，每周都跑过去，真的有那么大优势吗？并不一定，因为现在新山消费也不便宜。所以新奇感过去之后，大家还是会衡量成本与便利性。”

为吸引国人留在邻里消费，新加坡全国商联总会推出为期三年的“邻里之旅”（Heartland Trails）计划，首条路线设在义顺中区，通过串联邻里商家、美食、行业、人物和社区故事，吸引国人探索邻里。

李庆文说，第一条“义顺中邻里之旅”从星期六（10月3日）起至11月28日举行六场，目前报名参加名额已约满九成。他说，计划初步出发点是应对新柔地铁可能带来的一些冲击，长远则希望让国人甚至旅客更深入了解邻里的特色与故事。