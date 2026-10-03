勿洛北第538座小贩中心的“百利云吞面”摊主冼国坚（47岁），健康状况三年前突然因高血压亮起红灯。这一警讯不仅让他重新审视自己和家人的餐盘，心里也牵挂起每天吃着他手艺的食客，激发他打破坚守了十多年的云吞面秘方，进行一场健康改造。

保健促进局的“少盐，多味”（less salt, more taste）贴纸，提醒食客主动要求少盐、少酱料或少酱汁。（叶振忠摄）

冼国坚指出，盐在烹饪中扮演着提鲜的关键角色，云吞面要好吃，绝对离不开那一股“咸香”的味道。要在改用低钠盐的同时保留美味，就得在食材和烹饪方法上下足功夫。

他花了约两天时间在厨房里反复试验，先后尝试了七八盘云吞面，终于巧妙地利用豆酱等香料，调配出黄金比例，重新复制出那股恰到好处的味道。

熬汤食材增至十种 慢火细熬健康古早味

他还将熬汤的材料从以往的四五种增加到十种，用小鱼和螃蟹慢火细熬。“食材本身就有独特的风味，有时候提取新鲜健康食材的原汁原味，反而更能吃出很多人一直在寻找的古早味。”

冼国坚坦言，每3公斤售价3元5角的低钠盐，比售价1元5角的普通盐贵了一倍多，但他的用心换来了食客的加倍喜爱。如今，摊位生意不降反升，蒸蒸日上的业绩早已弥补了成本。

改良食物变得更健康，也意味着成本的增加，但冼国坚的生意反而蒸蒸日上，用更好的业绩弥补了成本。（叶振忠摄）

他说，这证明健康、美味和生意绝对可以并存。“我希望通过自己的经验，鼓励更多小贩同行一同改变烹饪和饮食习惯，也能让自己的身体更健康。”

同个小贩中心的“泉心素食园”摊主赖品安（66岁），早在2019年就改用了低钠盐来烹煮。经历冠病疫情后，他深感健康可贵，坚持改用更健康食材，对自己和顾客负责。

他说：“刚开始曾被老顾客抱怨米粉味道变淡了，但我还是坚持下去。如今，顾客的味蕾已渐渐习惯并爱上现在的味道。”

不过，并非所有摊主都愿意改动坚守多年的老味道。“勿洛亚坤鱼汤”老板沈华兴（48岁）坦言，调整配方并非易事，也未必所有食客都能接受，但只要顾客要求少盐少油，他还是会顺应要求。