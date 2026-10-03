一碟营养等级“C”级的旧版意式面酱，与一碟减糖减钠“A”级的新配方酱料，化为匿名样品送到酱料生产商南顺15名高管面前进行“盲测对决”：味道极佳打“双勾”、还能接受打“半勾”，不喜欢则直接打“叉”。

最终，只有口感不逊于原版的配方，才有机会走上生产线，亮相超市货架。

为了顺应包装酱料营养等级（Nutri-Grade）新规定，本地食品商家南顺（Lam Soon）2025年起给旗下Naturel品牌的四款意式面酱进行改良，成功实现C到A的“健康逆袭”，为消费者带来更丰富的健康选择。

保健卫生部自2022年12月起，率先针对包装饮料推行营养等级标签计划，一年后扩展至现调制饮料。为了鼓励国人减少钠和饱和脂肪的摄取，当局明年年中起，将计划扩大至包装盐、酱料、调味料、快熟面和食用油等23类食品，按成分含量划分为A至D四个等级。

南顺执行董事（市场部）蔡丽娜说，在新规出台后，公司决定不妥协于易达成的B或C级，而是直奔最高标准，全力将面酱提升至A级。

不过，减糖减钠，最难的就是避免食物变得寡淡无味。她说：“要打破‘健康等于无味’的偏见，就只能用味道说话。如果不好吃，再健康的食品也无法打动消费者的胃。”

为了在营养健康、美味口感与生产成本之间找到完美平衡，研发团队经历无数轮的配方微调。此外，任何新产品在上架前，还必须与现行版本进行“盲测对决”。

蔡丽娜说：“我们的目标不仅是保留原汁原味，更是要超越原版，确保新配方比以前更美味。”

她指出，微调只需一两个月，但研发周期的时间并不固定，顺利时一轮即过，不顺利时则重试无数轮，直到通过高管的严苛盲测。

通过这些努力，南顺旗下健康酱料占总产品线的比率，有望从20%大幅提升至50%。

本地其他餐饮业者也正积极推动健康饮食。例如，大路美食集团（Broadway）自2024年起，在中央厨房统一改用低钠盐调制酱汁与腌料，让旗下48家咖啡店档口的鸡饭、杂菜饭等约100道日常菜肴变得更健康。

“豆先生”（Mr Bean）也在同年将全岛78家分店的饮料默认甜度降至50%。这不仅没有影响销量，反而成功让大众适应低糖饮料，甚至有更多顾客主动要求微糖或无糖。