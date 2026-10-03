本地居民吃得越来越多，也越来越咸。最新全国营养调查显示，七成民众每天至少外食一次。随着外食增加，加上加工食品的摄取，居民的热量和钠摄取量也上升，去年多达95%的人钠摄取量超标。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六（10月3日）出席新加坡心脏基金会举办的全国心脏周暨世界心脏日活动时，公布2025年全国营养调查的主要结果。

这项大型调查在去年6月至12月进行，访问3000名年龄介于18岁至69岁的公民和永久居民。居民平均每天摄取的钠，从2019年的3480毫克，增至去年的4000毫克，是世界卫生组织建议每日少于2000毫克的两倍。

钠摄取量超标的居民占比，也从2019年的88%增至去年的95%，意味着几乎所有居民都摄取过量的钠。

王乙康以虾面和​马来鸡汤面（Mee Soto）为例说，一碗面所含的钠可达3500毫克至4000毫克，单是一餐就可能接近每日建议上限的两倍。

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2000毫克的钠相当于一茶匙、约5克盐。居民摄取的钠主要来自烹调时使用的盐和酱料。摄取过多钠会导致血压升高，增加患心脏病和中风的风险。我国每天有超过60人心脏病发或中风，每三起死亡案例中，就有一起与心血管疾病有关。

七成居民每天至少外食一次

除了吃得更咸，居民也更常外食，摄取的热量也超过身体所需。

调查显示，去年七成居民每天至少外食一次，高于2019年的六成；每周外食次数也从八次增至九次。经常外食者摄取的热量、饱和脂肪和钠都较高。

居民平均每天摄取的热量，从2019年的2360千卡，增至去年的2460千卡；57%摄取的热量超过日常活动所需。每日所需热量因年龄、性别、体重和活动量而异。

王乙康说，每天多摄取100千卡看似不多，但一年累积下来可使体重增加约5公斤，并提高肥胖和心脏疾病风险。

增加的热量主要来自精制主食和脂肪。白饭、白面包、面条等精制碳水化合物的每日摄取量，从154克增至166克；脂肪则从94克增至103克。饱和脂肪占总脂肪摄取量的35％，高于建议的30%上限。

饱和脂肪常见于动物脂肪、奶油和椰浆等食物，摄取过多会增加血液中的坏胆固醇，提高心脏疾病风险。

日均糖摄取量减少12克

不过，我国在减糖方面取得进展。居民日均糖摄取量从2018年的60克，降至2025年的48克，来自含糖饮料的糖分尤其明显减少。当局认为，这显示2022年12月实施的饮料营养等级标签（Nutri-Grade）制度，以及2023年9月推出的“默认少糖”运动发挥了一定作用。

饮料营养等级标签制度根据糖分及饱和脂肪含量，把包装饮料分为A至D四个等级。A级较健康，D级最不健康。有关制度在2023年底扩大至现调饮料。

糖摄取量不超过每日总热量10%建议水平的居民占比，也从2019年的61%，增至2025年的79%。 世卫组织建议，每日糖摄取量不应超过50克，或约10茶匙。

此外，蛋白质摄取情况整体良好，79%人达建议水平。不过，50岁至69岁居民中，有55%未达标。

王乙康说，减糖已取得成效，接下来须进一步推动减盐。他呼吁人们培养更健康的饮食习惯，在外用餐可要求少盐、少酱油；小贩和厨师也可减少使用盐和咸味酱料，共同降低国人的钠摄取量。

人口健康调查 多项指标改善

全国营养调查凸显居民仍须警惕不健康的饮食习惯，不过，同步发布的另一项大型调查——全国人口健康调查显示，多项健康指标有所改善，包括更多居民接受疾病筛查，以及运动量增加。