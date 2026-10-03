成功减重50公斤，并不意味着要挨饿或戒掉最爱的泡泡茶。46岁的客户联络员郭玉卿曾因肥胖饱受疲惫与气喘折磨，2011年她下定决心改变，通过运动与饮食微调，稳扎稳打地找回健康。

一年前，她开始坚持“每周备餐”，仅花一小时就准备好四份营养均衡的午餐，并用手机应用追踪热量。为了让健康餐更美味，她善用黑胡椒、红椒粉和卡真香料提味。想吃炸鸡时，她用空气炸锅配合磨碎的燕麦做成裹粉，自制低卡“伪炸鸡”解馋。

郭玉卿从未剥夺享受美食的乐趣。外出用餐时，她会多选全谷物与蔬菜，并将饮料换成零糖奶茶。

如今，健康已成为她的生活习惯。“最大的收获不仅是减重，更是整个人变得非常有活力。”

拒绝极端节食寻平衡

同为46岁的家庭主妇苏珊娜（Suzannah Binte Shafiee）在面对减重与健康危机时，同样拒绝了极端节食。她坚信：“健康不代表只能吃沙拉，关键在于平衡。”

2024年，苏珊娜在体检中被诊断出边缘性高胆固醇，指标高达3.74（正常水平为2.6至3.3）。“踏出医院大门的那一刻，我就下定决心，一定要找回健康。”

热爱美食的她选择从小处着手改变：她先将饭量减少四分之一，随后逐步改吃糙米、印度香米或荞麦面。面对最爱的“亚参辣鱼”（Assam Pedas Ikan），她也有折衷妙招：只淋一茶匙酱汁控油，但尽情享用美味的鱼肉。

如今，她的胆固醇已降至健康的2.94，体重也从74公斤减至66公斤。接下来，她的目标是冲刺60公斤，并挑战完成7公里的线上马拉松。