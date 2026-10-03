妻子在2020年确诊阿尔茨海默症后，王禄杰一度非常难过，也不知道两人的生活今后会变成什么样子。

2021年，他和妻子沈碧云加入新加坡失智症机构的“希望心声”（Voices for Hope）计划。在那里，他们认识了许多有类似经历的家庭，彼此分享经验，也逐渐发现，原来自己并不是独自面对这一切。

如今，夫妻俩和其他失智症患者及看护者，有了一个可以固定相聚的“家”。阿尔茨海默症（Alzheimer’s disease）是导致失智症的具体疾病之一，一般占失智症病例的大多数。

新加坡失智症机构首个希望心声中心星期六（10月3日）在大巴窑中民众俱乐部开幕，为失智症患者、看护者及家人提供固定空间，让他们交流、参加活动和互相支持。中心位于民众俱乐部六楼，占地约177平方米。

王禄杰（64岁，退休人士）受访时说：“有了这个中心后，我们可以举办更多活动、进行合唱团练习，也有更多机会聚在一起。过去我们没有固定场所，举办活动时需要到不同地点借用场地。”

王禄杰（左一，64岁）与妻子沈碧云（左二，61岁）分享参与希望心声计划如何帮助他们面对失智症。碧山—大巴窑集选区议员、国家发展部长徐芳达（观众席左三，背对镜头者）出席活动。（叶振忠摄）

至今184人参加希望心声计划

希望心声计划由失智症机构在2019年推出，每期为期10周，过去约每季度举办一期，每次约有五组失智症患者和看护者参加。

计划帮助他们建立信心，分享自己的经历、困难和想法，并鼓励他们为自己发声。截至目前，共有184人参加计划，成为希望心声校友。

随着参与人数增加，校友发现，社区需要更多适合失智症患者的活动和支援，尤其是较年轻的患者。他们希望有更多机会参加活动、结交朋友和发挥所长，因此促成希望心声中心的设立，为这个逐渐扩大的群体提供固定的活动和交流地点。

新加坡失智症机构总裁陈轰让受访时说，中心的设立也反映失智症照护方式的转变，除了照顾患者，也越来越重视为看护者提供支持，不让他们感到孤单、无助。

有了固定场所后，失智症机构希望增加希望心声计划和其他活动的次数，让更多人受惠。

中心未来将定期举办工作坊和讲座，让看护者了解失智症不同阶段的变化，以及可获得的照护服务和转介途径。专业临床人员也会主持课程，教导看护者如何应对患者在不同阶段可能出现的行为。

中心也将作为失智症机构把服务带入社区的平台，让碧山—大巴窑一带受到失智症影响、但还不了解相关照护和看护者支援服务的家庭，更容易得到帮助。

徐芳达：公共空间须更友善

国家发展部长、碧山—大巴窑集选区议员徐芳达主持开幕仪式时说，随着我国人口老龄化，失智症患者将越来越多，因此有必要建设一个对失智症患者更友善的新加坡。

他说，除了提供活动和安全的支援空间，也要更周全地设计公共空间和邻里环境，让失智症患者更容易在社区生活。

“我们需要建立一个更包容的社会，理解、尊重和支持失智症患者，减少社会对失智症的误解和偏见。”

徐芳达也指出，中心设在大巴窑也别具意义，因为大巴窑是新加坡首个乐龄社区。乐龄社区计划旨在为年长者提供更优质的护理服务、更便利的基础设施，方便他们原地养老。

例如，在大巴窑，一些组屋的大牌以较大字体标示，并配上鲜明的彩色图案，帮助失智症患者辨认位置。

碧山—大巴窑集选区议员陈诗韵和蔡引舟也出席开幕活动。