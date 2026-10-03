原定2027年中实施的钠与饱和脂肪产品营养等级标签措施，将延至2028年生效，好让业者有更多时间调整产品配方。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六（10月3日）出席新加坡心脏基金会举办的全国心脏周暨世界心脏日活动时，宣布这个消息。

饮料营养等级标签措施取得成效，保健卫生部去年4月宣布，从2027年中起，把营养等级标签（Nutri-Grade）和广告禁令扩大至包装盐、酱料、调味料、快熟面和食用油，并根据钠、饱和脂肪含量，把23类产品分为A至D四个等级。C级和D级产品须贴上营养等级标签，D级产品则禁止打广告。

综合酱料或单列一类

王乙康说，当局与业界磋商时发现，消费者在家烹煮越来越讲求方便，食品业者因此陆续推出无须添加其他调味料的综合酱料。

当局正考虑把这类综合酱料，单独列为一个产品类别，并制定相应的营养等级标准。他说，当消费者尝到用A级或B级综合酱料烹制的菜肴，就会发现食物要美味，不一定得加入大量盐或咸味酱料。

2025年全国营养调查显示，去年多达95%的居民，钠摄取量超标。在新的营养等级标签措施生效前，保健促进局将继续从餐饮业着手，鼓励业者采用较健康、低钠的食材。

更多餐饮场所采用低钠食材

保健局提供的最新数据显示，截至去年10月，已有超过9200家餐饮场所加入“较健康饮食计划”（Healthier Dining Programme）。

采用低钠盐、酱料或调味料的餐饮场所，也从2022年的约500家，增至2025年的约3000家，包括小贩和咖啡店摊位、餐馆、食堂和餐饮供应商。

截至今年8月，全岛约3900个餐饮场所支持“少盐少酱”（Ask for Less）或“少盐多味”（Less Salt, More Taste）计划，在烹调时减少盐或酱料用量，或应顾客要求少放盐和酱料。参与业者也会张贴标志，方便消费者辨认。

市场上的低钠食材选择也有所增加。截至去年12月，提供低钠盐的供应商从2023年的五家增至九家，它们的市场份额合计占零售和餐饮市场超过一半的食盐销量。

保健局也通过“较健康食材开发计划”（Healthier Ingredient Development Scheme），协助22家酱料供应商推出低钠酱料，比2023年的15家多了七家。这些供应商同样占零售和餐饮市场过半的酱料销量。