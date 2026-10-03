手指当牛油刀，面包直接“加料”？兀兰地铁站一摊位，被拍到员工未戴手套，徒手从容器里挖出疑似牛油，再抹在面包上，视频在网上疯传，网民直呼“恶心”。新加坡食品局已介入调查，若证据充分将采取执法行动。

相关视频星期一（9月28日）上传至脸书群组Complaint Singapore。画面显示，一名站在摊位柜台后准备面包的人未戴手套，期间多次徒手接触面包；他随后用手指从容器中取出疑似牛油的涂抹物，并直接抹在面包上。根据贴文，事发地点为兀兰地铁站的“TuanTuan.PuanPuan”档口。

事件引起网民两极化反应。有人认为徒手取涂抹物再抹在面包上的做法令人难以接受，一名网民留言称“用手指的那一段真的太过分了”，也有人直呼“很恶心”，并促请当局采取行动。不过，也有网民指出，制作印度煎饼、比萨和寿司时经常徒手处理食物；即使戴手套，若同一双手套触碰金钱或其他物品，同样存在卫生问题。

记者查阅该档口的谷歌点评也发现，这并非该档口首次被投诉有卫生问题。有食客反映，喝冰咖啡时喝到疑似蟑螂残肢；也有食客投诉买到的白斩鸡仍血淋淋，担心尚未煮熟。

记者查阅该档口的谷歌点评发现不是第一次收到食客投诉。（截图自谷歌点评）

食品局正调查 或联系反馈者了解详情

食品局回复媒体询问时说，正在调查这起事件，并会在掌握充分证据后采取执法行动。当局在调查和收集证据过程中，可能联系提供反馈的人士以了解更多详情。

食品局强调，食品安全是各方的共同责任；除了制定和落实监管措施，食品业者也必须遵守良好的食品卫生和处理规范，确保营业场所保持清洁并妥善维护。