榜鹅男厕上演“隔板惊魂”。一名男子如厕时，隔板上方突然冒出一张戴眼镜的男童脸，探头往下窥视，还传来阵阵嬉笑。事后他更声称听到孩童说“拍张照就跑”，令他极为震惊。

这起事件发生于星期四（10月1日）下午4时17分左右。署名“Z”的读者向网媒“Stomp”投稿，称自己当时正在榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）三楼男厕内，突然注意到隔壁隔间有一名男童从隔板上方探头往下看他。

根据Z提供的视频，男童戴着眼镜，从隔板边缘探出头窥视，画面中可听见笑声，男童随后消失。Z在视频中对着男童说：“我已经拍到你了。”

据Z叙述，事发时与他相邻的厕所隔间内至少有两人。令他尤为在意的是，他事后听到对方疑似说了一句“拍张照就跑”；但由于他已停止录像，这句话未被录下。

Z也不确定对方是否真的拍到了他的照片。“我不知道他们有没有拍到照片，但我非常震惊。我没想到小孩会做这种事。现在的孩子……他们的父母从来没教过他们不能这样做。”

Z告诉Stomp他目前尚未报警，但表示正在考虑这么做。