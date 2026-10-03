搬家师傅七年来接触过不少生活不易的顾客，遇到有困难的人，他能帮就帮，甚至少收钱或不收钱。他用自己力所能及的方式，为陌生人送上一份温暖。

《新明日报》报道，过去七年来，66岁的黄财福几乎每天开着小货车，协助顾客搬家。这些顾客不少是客工或留学生，有人因失业搬走，有人面对租金上涨，也有人因与其他租客相处不来而另觅住处。

黄财福早年从事送货工作超过30年，后来转做搬家服务。长期接触形形色色的顾客，也让他看见不少人在异乡生活的不易。遇到有困难的人，只要自己帮得上忙，他有时会少收一点，甚至不收费。

上个月，网友Noel就在小红书发文，公开感谢黄财福。她当时急着搬家，来不及联系市镇理事会处理衣橱，自己又无法搬动，只好询问搬家服务，得到的报价从五六十元到200多元不等。

找到黄财福后，两人原本商议好收费20元。但黄财福抵达后，看到她租住的房间不大，月租却要600元；交谈后又得知她被公司裁退，一直找不到工作，准备返回柔佛家乡。

听到她的处境，黄财福决定连原本说好的20元也不收，免费帮她搬走衣橱。黄财福受访时说：“她当时感到不好意思，说要请我吃饭。但对我来说，帮她搬衣橱只是小事，所以我也没有让她请。”

Noel后来在网上发文感谢他，形容这份援助犹如“雪中送炭”，会铭记一辈子。

这并不是黄财福第一次在了解顾客的处境后，选择少收费用。2022年，他途经波东巴西时，看见一名女子提着行李在停车场徘徊，于是主动上前询问。得知对方正要搬家，却不知道如何找搬家服务后，他表明自己的身份，并提出以15元帮她搬家。

女子起初有所警惕，后来才接受他的帮助。途中，她告诉黄财福，自己来自山东，为了儿子的未来，来新加坡工作，不料房东因她上夜班而要求她搬走。

得知她的处境后，黄财福最终只收10元车油费。“她感动得拥抱我，表示感激。”

四年后，两人再次联系。女子因家中有事准备返回中国，黄财福这次免费送她到机场。

他说：“有始有终，能成为他人的贵人，是一种福报。”

身体有伤家有负担 仍坚持行善

黄财福曾在慈济担任志工20多年，后来全职转做搬家服务，因工作繁忙，无暇继续从事志愿服务。

作为四口之家的唯一经济支柱，他要照顾34岁的特需女儿，也须负担帮佣开销。搬家工作没有助手，大小事务都得亲力亲为。

去年3月，他在雨天工作时摔倒伤及颈椎，5月接受手术，至今仍有颈椎酸痛、双手发麻等后遗症，体力也不如以往，只能选择性接单。

尽管自己也有家庭和生活负担，黄财福却认为比上不足，比下有余，看到有困难的人，他能帮还是会帮。

他说：“行善的方式有很多种，不一定要出钱，出力也可以。勿以善小而不为。”