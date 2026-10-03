男子偷拍成瘾，对妻子、母亲、阿姨和表姐妹下手，还将妻子和母亲的裸体冲凉照传给他人，要找人与她们性交，被判坐牢两年三个月。

《新明日报》报道，现年33岁的被告面对包括偷拍、散播及拥有他人裸照在内的10项控状。他日前承认其中四项，其余控状交由法官下判时一并考虑。

受害者包括被告多名女亲人，包括其妻子、母亲、阿姨和表姐妹等。为保护她们，法官令媒体不得报道任何会泄露其身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告在2024年间将手机放在浴室洗发液瓶子后方，偷拍29岁妻子冲凉的画面。他事后从偷拍视频中截图两张照片，通过WhatsApp发给至少两名男子。

被告承认自己有怪癖，他在发送截图时附带信息，声称希望能找人与妻子发生性行为，并进行录像。

2025年9月28日晚上，被告醉酒后倒头大睡。妻子趁机检查其手机，震惊地发现自己的全裸及冲凉照，甚至还翻出被告母亲的冲凉照片。被告同样将母亲的冲凉照通过WhatsApp转发给他人，并向其中一人表达想找人与母亲发生性关系的想法。

妻子隔天带家人，包括被告母亲当面质问被告。

被告承认偷拍，并将手机内的相关照片与视频彻底删除。他随后于2025年10月23日被警方逮捕归案。

妻受打击需接受辅导

被告妻子需接受辅导，目前还在试着原谅被告。

被告的罪行对受害者造成伤害，其妻子在“身心创伤报告”中透露，她对被告的所作所为感到愤怒，觉得被告背弃信任，她为此失眠。

被告的表妹则说，这起事件让她陷入抑郁，难过得寝食难安。她不时会自问为何被告要这么做，也觉得跟家人谈论这件事很尴尬，不再把自己或与家人的合照放上网。

完整报道，请翻阅2026年10月3日的《新明日报》。