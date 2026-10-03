如切某些路段本星期六突然没了车辆喧嚣穿梭，让人得以放慢脚步，好好欣赏那里的特色，或在彩色店屋前野餐、听音乐，或在街头做瑜伽，在熟悉的街区中体验新感受。

这是大型无车日活动第一次进入社区，以往主要在市政区和中央商业区。如切的大约90个商家与基层组织、社区伙伴参与，结合邻里特色，把平常车水马龙的街道转化成运动、休闲和艺术活动空间。

如切无车日活动星期六（10月3日）从下午3时30分至晚上9时30分，范围是介于德明路（Dunman Road）和东海岸路之间的如切路段。预计吸引超过1000人到现场。

陆路交通管理局和20多个合作伙伴联手，在音乐、儿童、健身、身心健康、野餐、宠物和艺术等活动区推出逾50项活动。公众可在铺上人工草皮的野餐区聚会，也可参与七家业者推出的免费瑜伽、普拉提和呼吸练习等课程。

适合家庭参与的活动包括积木搭建、黏土手工等；儿童也可以玩控机器人，在以店屋为主题的跑道和迷你如切障碍场地上完成挑战；民众还可尝试拳击、匹克球和直排滑轮等入门体验。

现场也安排了本地音乐人演出和人像绘画。本地艺术家Tobyato还到场，同公众一起用可擦粉笔漆创作大型地面画，为街道增彩加色。

如切位于本地东部一个历史悠久、充满土生华人风情和多元文化的特色街区，2011年获选为我国首个“文化市镇”（Heritage Town），成为国家遗产保护区。

活动自然少不了如切远近驰名的各种美食。如切民众俱乐部办糕点聚会，让公众品尝传统糕点并了解背后的故事。现场还有土生华人烹饪节目，通过烹饪、讲故事和家庭回忆，呈现加东如切的饮食文化。

陆交局说，当局持续扩展脚踏车道网络、改善交通首末段衔接，以及进一步打造亲民街道，但单靠基础设施未必足以鼓励更多人步行和骑行。当局因此希望结合健康、文化传承和社区交流等体验，用各种乐趣吸引更多人出来走动。