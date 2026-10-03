假借在社交媒体平台刊登广告，推销各种优惠产品，诱骗受害者点击钓鱼链接并输入银行卡资料，骗徒再伺机转走钱款。自7月以来，警方已接获至少246起类似钓鱼诈骗报案，受害者损失至少140万元。

新加坡警察部队星期五（10月2日）晚上发文告，针对飙升的钓鱼诈骗，提醒公众提高警惕。

这类骗局中，受害者会在脸书（Facebook）、Instagram和TikTok等社交媒体平台看到各种优惠产品广告，商品包括家居用品、食品和时尚用品等。

根据警方提供的截图，其中一些广告以低价优惠吸引消费者，例如声称只需1.98元即可购买猫山王榴梿。

根据警方提供的截图，其中一些广告以低价优惠吸引消费者，例如声称只需1.98元即可购买猫山王榴梿。（警方提供）

这些广告附有钓鱼网站链接，受害者点击后，会被引导至仿冒网站，并被要求填写银行卡资料。部分受害者甚至会被要求提供一次性密码（OTP）以完成交易。

受害者通常直到发现信用卡或户头出现未经授权的交易，才惊觉受骗。

警方建议公众采取“ACT”三步骤防范诈骗。“A”代表“Add”，即在手机上下载ScamShield应用程序；“C”代表“Check”，即通过官方渠道核实信息，以确认是否存在诈骗迹象；“T”代表“Tell”，即一旦遇到诈骗，应立即向有关当局通报，并提醒身边的亲友。

公众若要了解更多防范诈骗的信息，可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打1799诈骗热线。