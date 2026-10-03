本地六家私召车平台决定延长对司机和燃油费的补贴，继续协助司机应对运营成本。

全国私人出租车司机协会（NPHVA）星期六（10月3日）在社交媒体发文说，协会持续就司机的运营成本与各大私召车平台沟通，并公布六个平台延长相关措施的详情。

康福德高的CDG Zig今年3月24日起，每趟车向乘客收取5角或8角的司机费；Grab则从4月7日起，把每趟车的司机费从5角调高至9角。

Gojek也从4月10日起，把司机费调高至每趟9角。这三个平台的措施都会延长至11月30日。

TADA的司机费也延长至11月30日。车资不超过18元的车程，每趟收取9角；超过18元的车程则收取1元2角。

至于Geolah，车资不超过35元的车程，每趟收取5角司机费；车资超过35元则收取8角。这项措施将延长至12月30日。

Ryde则从2022年起把每趟车的基本车费调高5角，目前这项措施将持续至2027年12月31日。

协会说，这些措施是为了继续协助司机应付不断增加的出车成本，并强调措施得以延长，是协会持续与平台沟通、收集司机反馈并直接向平台争取的结果。

协会也说，将继续推动切实可行的措施，以支持司机，同时反映司机前线实际的情况。

除了私召车业者，本地五家主要德士公司日前也宣布延长临时调高车费的措施，现有收费维持不变，直至11月30日。