新柔地铁延至明年2月通车，很可能赶不上农历新年的马来西亚游子回乡潮。不过，受访的马来西亚人说，由于票价、班次和运营等有关详情仍不确定，他们未考虑搭乘新柔地铁越堤，因此通车延期不影响他们回家过年的计划。

运营新柔地铁（Rapid Transit System，简称RTS）的新马联营公司RTS Operations（简称RTSO）星期五（10月2日）宣布，原定今年底通车的RTS将推迟两个月开通。我国交通部长兼财政部第二部长萧振祥也在脸书发文说，会争取在明年开斋节前让RTS投入服务。

明年的农历正月初一在2月6日，开斋节在3月10日。这意味着，RTS若在2月较迟时候通车，就无法赶上农历新年的返乡高峰。

家乡在马国霹雳州的王欣慧（25岁，产品行销执行员）受访时说，她每年都搭乘长途巴士回家过年，这是除了汽车，唯一可直达她家乡小镇的交通工具。

“即使搭乘新柔地铁通关，我还是得从新山关卡，乘坐德士到拉庆巴士总站搭巴士，或者去士乃机场搭飞机到怡保（霹雳州首府）。新柔地铁并不会让我的旅程更便捷，所以我不打算这么做。”

来自柔佛州的戴秀惠（32岁，行政人员）说，她不一定会回家过年，但身边很多朋友都会。他们一般会乘坐跨境巴士通关，再从新山中央车站（JB Sentral）换乘马来西亚铁道公司（KTM）的列车，或者到拉庆车站换车。

她说，官方虽然早就宣布在今年底开通RTS，但具体票价和班次一直没公布，她的朋友们也就不考虑了。

另一方面，KTM星期四（1日）在脸书发文说，由于列车班次表调整，公司将暂停销售明年1月至4月部分列车服务的车票。受影响的包括往返兀兰火车关卡和新山中央车站的地不佬接驳火车（Shuttle Tebrau）。

《联合早报》联系KTM，希望澄清暂停售票是否与RTS延后通车有关，但到截稿为止未获回应。

记者也针对RTS通车推迟询问了过境巴士业者，包括贵宾旅运（WTS Travel & Tours）、星运旅游（Transtar Travel）、汉达英达（Causeway Link）和星柔快车（Singapore-Johore Express），也都未收到回应。

跨境交通业者员工反应不一

记者星期六（3日）走访奎因街巴士总站，汉达英达员工谢潮明（78岁）受访时说，相信RTS的票价会比巴士高，这可能让乘客选择继续搭巴士越堤。

马国媒体此前报道，估计RTS的单程车资约5新元至7新元。目前从奎因街到新山关卡，汉达英达的巴士票价为4元8角。

服务年资长达18年的谢潮明估计，每到农历新年等佳节期间，这趟巴士服务的客流量会从日均约5000人次，增至约6000人次。

另一家巴士业者的售票员匿名受访时说，RTS启用可能冲击对跨境巴士的需求，导致一些业者结束营业，他担心自己也会失去工作。

跨境德士司机林伟杰（40岁）则认为，RTS延迟通车并非坏事。“与其在没准备好的情况下仓促开通，倒不如彻底完成检查再启用，以免在跨境交通高峰期不胜负载。”

根据RTS运营公司RTSO星期五发出的文告，RTS延后开通的原因是项目未能在期限内获得第三方安全认证，也未获得新加坡和马来西亚政府的监管批准。不过，这个项目的官方脸书账号仍接连上传许多新山武吉查卡站（Bukit Chagar）的照片，称站内设施已准备好迎接旅客。