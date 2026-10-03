在贩卖机买橙汁，快喝完时才发现底部有多只虫子，顾客大呼恶心，当场呕吐。

连先生（30岁，建筑督工）于9月9日下午5时24分在老巴刹附近工地前的iJooz贩卖机购买橙汁，在差不多要喝完时，通过半透明的杯子封口膜发现有可疑黑点，原来里面有许多虫子。

他受访时指出，他向iJooz的热线投诉却未获得任何回应。事后也曾遇到工作人员来清洗机器，并告知工作人员相关问题，但对方表示他们不受理。

“我不想要有小孩子喝，我们大人抵抗力好，如果小孩喝到那些虫子怎么办呢？”

他坦言自己事后曾出现拉肚子的症状，但没有去看医生，仅服食药物。此外，他也向新加坡食品局反馈相关情况。

连先生拨打iJooz热线投诉，却未获得任何回应。（受访者提供）

食品局受询时指出，有关部门已对该食品自动贩卖机进行核查，但未发现任何食品安全疏漏，当局已进一步提醒运营商要确保其机器的卫生与维护。

具备机内食品加工功能（如果汁制作）的食品自动贩卖机运营商，也需获得食品局颁发的执照，并定期实施清洁与维护。

“食品安全是共同的责任，虽然新加坡食品局制定并执行监管措施，但食品经营者也必须尽好自己的责任，遵守良好的食品卫生和制备规范，并确保场所清洁且维护良好。”

《新明日报》记者上周至今已多次向iJooz公司了解情况，但至截稿前未获得回应。