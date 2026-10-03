把善款当酒钱，送餐员先在咖啡店偷走捐款桶，保释期间，竟又到食阁重施故伎，最终被判入狱三周。

被告苏莱蒙（47岁，Sulaimon Jamaludeen）共面对五项偷窃控状，被判入狱三周。

被告案发时是一名送餐员。今年8月9日下午1时20分，被告到裕廊东21街的Aiman Café咖啡店，偷走放在售卖印尼餐摊位前的两个捐款桶，桶内共有约573元。

警方接获报案后，在被告犯案约两小时就逮捕了他，也找回被告所偷的全部款项。

被告在8月11日被控上庭，隔天保释在外。然而，被告未吸取教训，在保释期间又于9月7日到武吉巴督中心第632座的口福食阁偷窃。

他当天下午5时08分偷走放在巴东饭摊位前的捐款桶，桶里有150元。他在9月15日再次被捕，但失窃的150元已全被他花在食物和酒精上，最后也没作出赔偿。

他于9月17日再次被控上庭，之后一直被还押。

控方指出，被告虽有蓄意伤人及刑事恐吓等前科，但无偷窃案底。

被告求情时说自己面对经济压力，除了要养19岁正要上理工学院的孩子，还要照顾年迈的母亲。他保证不会再犯，希望法官轻判。