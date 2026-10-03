新柔地铁延后启用，预计明年2月通车，受访游子指出目前看来农历新年前通车可能性偏低，将准备好其他回乡的替代方案。

运营新柔地铁的新马联营公司RTS Operations（简称RTSO）星期五（10月2日）发文告宣布延期消息。根据文告，新柔地铁所有相关测试将在今年12月31日完成，之后须获得第三方的独立安全认证，以及新加坡和马来西亚两国交通部的批准才能投入服务。

新柔地铁早前预计今年底或明年元旦通车。

如今地铁延迟启用，预计明年2月通车，但没有确切日期，而明年农历新年落在2月6日，在新工作的马国游子们受访时普遍认为，春节前通车的概率看来不高，必须探索其他回乡过年的方式。

住在柔佛居銮的许铭文（36岁，工程师）来新工作八年，过年期间一般会提前三周订巴士票。“这两年巴士票越来越难抢，原本以为可以搭新柔地铁，到新山后再搭车回去。现在延后到2月，也不确定具体的通车日期，为了保险起见，这次应该还是会订巴士车票。”

刚来新工作一年的怡保游子胡艺文（22岁，会计）受访时说，目前尚未确认拿假事宜，还不确定是否回乡。原本计划搭新柔地铁到新山后再搭火车或巴士回乡，避开长堤大塞车，但如今可能需要重新调整回家方式。

“也要先看看其他方式的价格如何。”

来新逾10年的吉隆坡游子梁亮（30岁，餐饮业）相当期待新柔地铁开通，如今有点失望。“不管是飞机、巴士还是火车，过年的票有多难抢大家都知道。原本说如果有新柔地铁，可能就会分散人流比较好买到票，或是比较不会塞车。”

尽管如此，游子们也都更在乎地铁安全可靠以及价格是否合理，何时开通其实相对来说不是最重要的。

完整报道，请翻阅2026年10月3日的《新明日报》。