花了五年洗脱罪名，早前被控强奸的洋网红遭定罪判刑后，上诉得直，指在牢里的三年太难熬，如今创业开公司，希望能以此资助自己在创意领域的发展。

《新明日报》先前报道，来自俄罗斯的30岁男子莱夫·潘菲洛夫（Lev Panfilov）早前被控非礼、性侵及强奸等四项罪名，指他在2021年1月12日于住家房间内侵犯一名通过交友软件结识的30岁女子。

莱夫是本地永久居民。他在社交媒体平台上小有名气，常以“新加坡式英语”创作短视频。

审讯期间图离境

面对指控，他不认罪，案件经审讯后，他被裁定罪名成立，判处监禁11年半及鞭刑12下。据早前报道，因他在审讯期间试图离境，随后被还押，并在上诉期间便开始服刑。

过了近三年的铁窗岁月后，莱夫在上个月2日上诉得直，最终沉冤得雪，走出牢房。他接受《新明日报》电邮访问时说：“这一路走来异常艰辛，但庆幸正义最终得到了伸张。”

他说，当初被判罪成对自己打击巨大，因为他从未想过会是这样的结果。几经波折终于洗清冤屈，莱夫认为这段经历让他变得更加坚强，也希望能让他成为一个更有智慧的人。

他形容，高墙内的生活常常不见天日，对无辜者而言更是无尽的煎熬。

莱夫十分感激亲友们在他服刑期间频繁写信鼓励，帮助他度过最艰难的时光。他也提及，或许是过去练习击剑的经历锤炼了他的意志，让他得以将这段艰苦的岁月视为一场特殊的比拼：“只不过，这场竞赛赌上的，是我的生命与自由。”

重获自由的莱夫透露，他的长期目标是当演员，或是参与一些大型的创意项目，但这一切都需要资金支持。因此，他创业设立招聘公司，希望通过商业盈利来为自己在创意领域的发展保驾护航。

完整报道，请翻阅2026年10月3日的《新明日报》。