我国收紧对回教宗教教育的监管，任何定期在本地向至少10人传授回教教义的个人或机构，都须向新加坡回教理事会注册为回教宗教学校；预计有约50个人或机构受影响。

国会在2024年修订了回教法执行法令（Administration of Muslim Law Act），其中的这项新规定星期五（10月2日）生效。

回理会星期六（3日）发文告说，订立这个新规是为了加强对回教宗教教育的监管，以提升回教社群的信心，确保回教教义由合格且获认可的回教宗教师，通过已注册机构传授。

新规定涵盖实体和线上课程。任何每月至少一次向10人或更多人传授回教教义的个人或机构，都须向回理会注册；例如，全日制和兼读制回教学校、设有回教课程的补习班和学生托管中心，以及提供小朝觐（Umrah）和朝觐（Hajj）课程的旅行社。

所有受影响的个人和机构必须最迟在2027年3月31日完成注册，但在过渡期间可继续授课。回教理事会职员有权检查已注册的回教宗教学校。

注册回教宗教学校必须确保所有传授教义者，都获得回教宗教师鉴定计划（Asatizah Recognition Scheme）认证，并采用回理会批准的回教教材。

至于早前已注册为回教宗教学校的个人或机构，无须重新注册。如果只向家人传授回教教义，或与家人和朋友分享个人宗教观点，也不受新规限制。

截至去年，本地共有5205名获认证的回教宗教师。回教宗教师鉴定计划也局部修订，同在本星期五生效。

这包括新申请成为回教宗教师者，须至少持有回教研究学士学位。若申请不获批准、认证被撤销或不获续期，须隔一年后才可以再次申请；这是为了让有意成为回教宗教师的人，有足够时间提升自身能力。