从装满童年回忆的复古铁罐传统饼干，到本地唯一的实体蚂蚁专卖店，27名公众星期六（10月3日）走进义顺中区，在导览员的带领下发掘藏在邻里商店的特色与故事。

“义顺中邻里之旅”星期六举行首场活动，由新加坡全国商联总会与导览公司Hidden Heritage Collective联手打造，并获得义顺中区商联会支持。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长、义顺集选区议员吴函燕到场与团员互动。她发言时说：“虽然我们经常去国外度假，但其实新加坡本地就隐藏着许多珍贵的宝藏和历史故事。”

她也说，随着社会快速变化，人们更希望重新认识和珍惜属于自己的文化遗产和历史，而实地走访这些地方，正是最佳的体验方式。

西海岸居民林俊吉（43岁）当天带着妻子和两名5岁和6岁的孩子参加导览。他接受《联合早报》采访时说，孩子平时多数到商场，很少有机会深入邻里，因此希望借导览带他们亲身体验，也重温自己小时候生活过的地方。

碧山居民翁玮廷（26岁）则说，邻里商店有大型连锁店无法取代的“独特味道”，她希望能以实际行动支持本地商家。

西海岸居民林俊吉带着5岁儿子参加义顺中邻里之旅，借此机会让孩子亲身体验，并且重温自己童年生活过的地方。（郑一鸣摄）

参与本次导览活动的邻里商店各具特色，首站是怀旧零食店Leelicious，终点则是本地唯一实体蚂蚁专卖店Just Ants。

Just Ants创办人叶瀚（47岁）受访时说，饲养蚂蚁属于小众爱好，但生意一直很稳定，顾客除了蚂蚁爱好者，也包括学校师生和外国旅客。

Leelicious店主王福财（53岁）则期待义顺中邻里之旅能带动人流。他透露，自己和妻子杨丽丽（52岁）都爱吃饼干，加上不希望古早味失传，因此一年多前接手这家怀旧零食店铺。

怀旧零食店Leelicious是参与义顺中邻里之旅的商店之一。（郑一鸣摄）

公众反应热烈首团增加人数 其余五场售出九成门票

商联总会9月23日宣布，计划2028年前在全岛邻里推出至少九条客制化路线体验，让消费者有更多理由到访不同邻里，为商家带来更多人流和生意。

商联总会秘书长李庆文受访时说，每场导览活动原本限额20人，但公众反应热烈，义顺中邻里之旅首发团最终增加名额，让27人参加。

谈及为何选择义顺中作为首条路线，李庆文说，主要是义顺中区商联会积极支持，不仅召集邻里商家参与，也协助各方共同规划路线。下一条邻里导览路线已确定设在碧山。

义顺中邻里之旅至11月28日还有五场，票价30元，可全额使用新加坡文化通行证购买。目前已售出超过九成门票。