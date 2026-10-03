原本须在今年底前搬迁的榜鹅东集装箱公园商家，如今有望延长租约至2027年底。不过，一些已找到新址或原本计划停业的摊主表明，不会改变计划，他们无意续约继续营业。

榜鹅东集装箱公园的租约原定今年底到期。如今，租约有望延长至2027年底，为商家提供最多一年的缓冲期。（李冠卫摄）

榜鹅集选区议员杨涴淩星期六（10月3日）在脸书贴文说，她近期与有关当局会面，就榜鹅东和特炳巷（Tebing Lane）的商家租约到期问题进行讨论。这个街区除了榜鹅东集装箱公园，还有钓虾场、农场和健身房。

杨涴淩说，有关当局重新评估并调整发展计划时间表后，可为当地四个主要租户延长租约最多一年至2027年底，让他们有更多时间安排搬迁和处理业务事宜。

不过，她也指出，这还取决个别租户的租约条件和监管条例。于此期间，土地管理局、裕廊集团、国家公园局和建屋局会继续协助受影响业者寻找其他营业场所。

杨涴淩回复《联合早报》询问时强调，这个地段的长期规划不变，延长租约只是为了让受影响商家有更多时间另做安排。四个主要租户须决定是否接受延期，并符合消防等规定，以及与分租户及有关当局协调。

新加坡土地管理局9月初受询时说，榜鹅东路50号，即榜鹅东集装箱公园所在地，于2022年10月1日起租给Citysprouts公司，租约原定2026年12月31日到期。这个地段接下来将用于住宅重建发展。

租约有望延长 摊主各有盘算

记者星期六下午走访榜鹅东集装箱公园时，顾客并不多。

菲律宾餐厅Tara Na一名不愿具名的经理说，他们是看到杨涴淩脸书贴文才得知租约可能延长。不过，Tara Na已在卡达鲁（Kadaloor）轻轨站附近租下新店，正装修并准备11月搬迁，因此应该会按原计划于年底迁走。

融合料理摊位“Chicky Fish”摊主蔡俊伟（48岁）则说，杨涴淩约两个前走访集装箱公园时就透露，会协助租户争取延长租约一年，因此他对这个消息不感意外。他在园区营业已约10年，由于生意越来越差，他原本就打算结束营业，所以租约延长与否都不影响他。

不过，他仍感谢杨涴淩为业者争取更多时间。蔡俊伟说，一些摊主尚未找到新地点、有些摊位的生意也依然不错，多出一年是重要缓冲期，“至少可以让他们慢慢准备”。

海滨钓虾场尚未接到租约可延长的通知。钓虾场原本计划于11月底歇业。（李冠卫摄）

海滨钓虾场员工陈精枝（60岁）则说，目前尚未接到延租通知。钓虾场原本计划于11月底歇业，至于会否延长租约，还待老板决定。

食客反应不一：有人欣喜 有人淡定

Tara Na常客杨莫雯（23岁，学生）得知榜鹅东集装箱公园租约可能延长后非常开心。她很喜欢这里轻松休闲的氛围，认为这种用餐环境在新加坡相当独特。不过，即使最终无法续租，她也不会太失望，因为Tara Na已确定会到其他地点继续营业。“至少我还是可以吃到好吃、道地的菲律宾餐。”

另一名食客阿里夫（34岁，电子工程师）则说，租约是否延长对食客的影响其实不大，因为榜鹅不缺美食。但对于仍在寻找新址的摊主而言，多一年时间肯定有帮助，让他们可以更从容地规划下一步。