为了让原本静止呆板的人体模型看起来更生动，患有轻度智力障碍的拉加在设计时尚橱窗时，特意把两个人体模型摆成面对面交谈的姿势，仿佛一个在说、一个在听。这个小巧思让橱窗有了故事感，也获得技能比赛评审肯定。

18岁的拉加（Ragavendran）是星期六（10月3日）“ONE APSN技能挑战展示会2026”的参赛学员之一。共有54名来自社会服务机构APSN的特需学员，在活动上比拼和展示烹饪烘焙、调制饮料、餐桌摆设、零售陈列，以及园艺和养殖等实用技能，拉加参加的是零售陈列项目。

为了准备比赛，拉加练习时碰到不少难题。人体模型手部关节的机械卡扣不容易操作，他和队友对设计也有不同想法。但过程中，他逐渐学会与队友沟通，在意见不合时寻找共识。

这场展示会也邀请企业和业界伙伴到场，让他们直接了解特需学员的实际工作能力，并让学员有机会在潜在雇主面前展示所长。人力部兼能源、贸易及工业部政务部长符策翔担任活动主宾。

今年适逢APSN成立50周年。自1976年成立以来，APSN累计服务超过6900名特需人士。这次展示会汇聚来自APSN成人中心及旗下特别学校的学员。

人力部兼能源贸工部政务部长符策翔（蓝色花纹上衣）参观“ONE APSN技能挑战赛展示会2026”的烹饪与餐饮区，观看特需学员在专业厨房制作料理，了解他们所掌握的烹饪技能和工作习惯。（白艳琳摄）

除了观看学员展示技能，符策翔和出席活动的雇主，也参观职业培训设施，包括专业厨房、植物组织培养实验室、模拟现代仓库和办公空间等。这些设施按照实际工作环境设置，让学员在校内接受更贴近职场的训练。

本地残障人士平均就业率提高至34.7%

符策翔致辞时指出，本地残障人士的平均就业率，已从2018年和2019年的28.2%，提高至2024年和2025年的34.7%。APSN学员去年的就业留任率则接近85%。

他说，帮助特需人士就业不能止于让他们找到一份工作，还须让他们随着职场变化学习新技能，并有机会在工作中继续成长，从而获得更大的独立性和信心。

APSN教育服务主席霍佳汉博士受访时说，希望雇主通过展示会看到学员的能力和潜能，而不只是他们的残障。

他指出，随着工作环境不断改变，APSN接下来将加强培养学员的数码素养、适应能力、问题解决技巧，以及持续学习的信心，帮助他们为未来职场做好准备。