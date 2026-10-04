为了不让青春留白，三名毫无参赛经验的年轻人勇闯国际商业比赛，不仅一举摘得新加坡赛区冠军，更代表我国远赴法国巴黎，站上全球舞台。

凯淑（24岁）、郑仲远（26岁）和陈锦辉（26岁）先后毕业于新加坡管理学院。机缘巧合下，来自不同科系的三人组队报名参加今年由法国欧莱雅（L’Oréal）主办的全球青年创新策划大赛（Brandstorm）。

谈及参赛初衷，凯淑受访时说：“今年的比赛以香水为主题，我和两名队友都是‘香水控’，所以对比赛主题很感兴趣；另一个原因是想挑战自己，找机会实践课堂理论。”

今年年初报名参赛时，两名男队友还是大四学生。他们都希望能在毕业前“做一些没做过的事”，勇敢跳出舒适圈。

长达五个月的备战与导师训练，对这三个年轻人而言，就像一场进入职场前的“试炼”。

凯淑说：“在导师们不断提问的过程中，我意识到必须在面对不同意见时保持清醒，在必要时站稳立场。另外，我们也学会从消费者角度出发，重新审视原有的产品概念。”

对腼腆的郑仲远来说，这段旅程更是一次自我蜕变。“我原本很害怕公开演讲，但比赛有专业团队为参赛队伍提供发声与肢体动作训练，我最后能够在国际评审面前自然地完成汇报。”

陈锦辉则在比赛中亲身体会到用实际行动来建立人脉的力量，吃透“会哭的孩子有奶吃”这句话的意义。

他说：“为了让作品的设计概念更具说服力，我主动找朋友帮忙，用3D打印技术制作出实体模型。我们后来意识到，或许正是这多走的一步，让我们赢得新加坡赛区冠军，拿到通往巴黎的门票。”

尽管三人最终未能在巴黎的半决赛中挺进全球六强，但能与来自40多个国家的顶尖青年人才交流，并在欧洲最大的科技展VivaTech现场观摩决赛队伍的切磋，已让他们大开眼界。

凯淑感慨地说：“进入决赛的年轻选手们非常擅长‘说故事’，还能将天马行空的创意完整地呈现出来，让我们受益匪浅。我们都是第一次去巴黎，这趟旅程带给我们的绝不仅是观光回忆，更是对未来职业生涯的一份巨大激励。”