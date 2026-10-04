解决贫穷问题、采取行动对抗气候变化、提倡负责任的消费和生产方式……这些都是联合国制定可持续发展目标，共有17个。可是，一般人未必知道这些目标以及它们对人类的意义，而要普及这些认知是细水长流、水滴穿石的过程，必须及早开始。

共和理工学院一组师生想出了一个好办法，就是通过纸板游戏，并采用本地人熟悉的题材，让学生通过轻松的方式吸收可持续发展知识。例如，用本地处处可见的水獭为形象设计出各种角色，有零废料水獭、能源专家水獭等，引领玩家完成与可持续发展目标相关的任务。

这套游戏名为Ripple Effect（意为“涟漪效应”），是一组工业与运营管理课程学生的毕业专题作业。这四名学生在工程系高级讲师何志伟的指导下完成作业，并由院方找业者制作了几套游戏。这组师生今年走入三所小学校介绍这个游戏，让小学生率先试玩。

何志伟教课时也常常用游戏法，让学习更生动有趣。可持续发展是日益重要的课题，他于是挑战学生，设计纸板游戏来传达可持续发展概念。

他认为，在生活日益科技化的时代，纸板游戏反而能提供另一种乐趣。“这不仅仅是游戏，玩家在过程中也学习与他人沟通，一起思考问题，一起学一起笑，拉近彼此的距离。”

结合转盘机制与问答挑战 游戏兼具趣味与知识性

这个游戏可同时让两人至六人参与，每人从六个水獭角色中选择一个代表水獭，然后抽取卡片，根据角色挑战相应的可持续发展任务。任务结束前，玩家须正确回答任务卡上的选择题才算过关。最先完成三项或五项任务的是赢家；至于必须完成几项任务则视玩家的程度而定。

为了更紧张刺激，水獭的每一步都由玩家转动轮盘来决定，运气不好时可能“错失一次机会”，或得接受一些“惩罚”挑战。

尽管游戏设计的对象是小学和中学生，但其实也适合其他年龄层，可让更多人通过游戏认识国际可持续发展目标。

刚毕业自共和理工学院的蔡紫宣（右）和莉蒂希卡走入小学，介绍他们设计的游戏。小学生的踊跃反应让她们和其他组员感到鼓舞。（林明顺摄）

从毕业专题到推广实践 组员在设计中深化环保认知

蔡紫宣（22岁）是共和理工学院这个作业组的成员之一，目前已毕业刚升上大学。她坦言，她本身就是参与专题作业后，才知道到联合国有这17个可持续发展目标。为了构思设计内容和问答题，她与组员搜集大量资料，从中加深了对环境保护议题的认识。

他们原想以世界地图为设计主体，一再调整后，决定以大约30个新加坡地标如蓄水池、植物园、实马高岛垃圾埋置场等贯串设计。他们认为，针对本地人创作具有本地特色的游戏，更能够引起年轻人对环保的共鸣。

蔡紫宣包办了游戏的视觉设计，美术是她中学时修读的O水准科目之一。

她说：“我很开心能发挥对美术的兴趣。我想，鲜艳的色彩和可爱的水獭造型能更好地吸引学生，从而有效地推广绿色信息。”

也已经升大学的组员莉蒂希卡（23岁）说，他们走入小学介绍游戏时，学生的反应很踊跃，积极回答问题，让他们备受鼓舞。

共和理工学院接下来会应邀到学校或活动现场做介绍，若需求强劲，未来可能考虑把游戏推出市场。

共和理工学院师生到静山小学介绍游戏，教导学生怎样玩。（静山小学提供）

静山小学是参与试玩的学校之一，科学教师张佩琪邀请共和理工师生到校，为环境科学学会的学生做介绍和示范。

张佩琪认为，学生在尝试完成每个挑战任务的过程中，会思考从而了解可持续发展如何与他们的生活和社区息息相关。

“这个互动性强的游戏促进他们的批判思考与协作能力，让学习体验更有趣而且深刻。这是向小学生介绍联合国可持续发展目标一个的好开始，可激发他们的好奇心和兴趣。”