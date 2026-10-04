位于宏茂桥6道的聚圣庙今年迎来创立48周年。庙方10月10日举行周年庆典，并推出特刊《聚圣铭传》，记录庙宇历史、神明出处及宗教习俗等，希望借助文字保存珍贵史料，让庙宇文化代代相传。

聚圣庙管理委员会主席施宝和博士接受《联合早报》访问时说：“我们想保存珍贵的历史资料与文化习俗，也想记录先贤多年来为庙宇付出的心血与努力，让他们的精神得以传承。随着时间流逝，若不及时整理和记录，许多历史与文化恐怕会逐渐失传。”

据悉，《聚圣铭传》将印刷850本，分精装版和平装版，每本约200页。特刊也设有数码版，将在国家图书馆存档。

聚圣庙48周年庆典以“聚民同心，盛续万代”为主题。来自中国泉州、安溪及南安等地五间祖庙的约50名代表，将恭请神明本尊前来参与庆祝活动。周年庆晚宴将在聚圣庙旁边的杨厝港民众俱乐部举行，预计约800人出席。

总务王木宝说：“我们计划把周年庆筹到的部分款项捐给全国肾脏基金会等公益组织和团体，也希望在庆典之际汇聚信众与社区力量，团结同行，将庙宇精神和文化延续万代。”

自创立以来，聚圣庙积极从事各种公益活动，每年颁发助学金给宏茂桥的弱势学生，也提供度岁金给社区贫困老人。此外，每逢农历初一、十五，庙方都会供应免费素食午餐，每次约有250人受益。

聚圣庙是本地少数拥有草药园的庙宇。庙方连同杨厝港第八分区居民委员会，在庙宇后面的公共园地开辟一座草药园，种植100多种草药，让居民免费取用。除服务社区，庙方也重视庙宇自身的传承。

本地传统社团普遍面对年轻人接班的问题，聚圣庙则尝试从内部培养新一代。目前45名委员中，约有10名年轻成员。庙宇管理委员会特意让这些年轻人参与周年庆筹划，负责接待外宾、交通安排、文化介绍等，借此积累经验、熟悉庙务。

此外，聚圣庙也邀请中学生参观，向他们介绍庙宇的历史和文化。王木宝说：“端午节，我们把学生请到庙宇来包粽子；中秋节则邀请他们参与庆祝活动。国立大学学生也曾到访聚圣庙，进行本地庙宇文化及历史的研究。”

文化传承之外，聚圣庙也面对现实的存续问题。庙宇土地租契为30年，将在2038年到期。第一副主席林海辉说，目前尚未与政府展开延长租期的讨论。“我们当然希望能够延长租约，继续留在现址，因为如果要搬迁到另一个地方重建寺庙，费用非常大。”

这份对搬迁的担忧，并非没有来由，聚圣庙本身就是当年搬迁重建的产物。庙宇原由坐落在杨厝港第20乡道一带的三间宫庙——集福宫、华堂府及龙泉岩组成。三座宫庙当年受政府发展征用土地影响，从杨厝港搬迁至宏茂桥6道购地重建，组成聚圣庙。

1978年，三庙联合成立筹备建宫委员会，同年10月获社团注册局批准成立聚圣庙，建庙事宜随即展开。1981年底，聚圣庙落成，三庙在管委会的代表人数相同。1983年初，庙宇建起一座雄伟的牌楼，由已故前总统王鼎昌主持落成典礼。

合为一庙后，三庙各自的神明信仰汇聚于此。集福宫所供奉的神灵有董公真人、萧府大人、林府大人及朱府大人；华堂府供奉的是施府大人，为施姓人士祖庙；龙泉岩则供奉王姓人士所信仰的清水祖师及法主圣君。