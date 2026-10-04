更多雇主愿意聘用具备相应资历的残障者，并认可他们为职场带来的积极贡献。不过，企业招聘残障者的主要顾虑并非生产力，而是工作环境能否满足残障者需求、安全保障与设施是否到位，以及客户对残障员工的接受度。

人力部今年针对合计雇用约150万名员工的4700个私人企业展开调查，内容包括对于聘用残障者的态度和顾虑。人力部指出，调查结果凸显消除误解、增强雇主信心，以及为主管和同事提供相关培训，让他们掌握与残障员工相处的方法，十分重要。

金融资讯科技和物流 包容性就业机会增加

调查也发现，金融、资讯科技和物流的包容性就业机会有所增加。现任职于华侨银行数据中心的营运工程师柯显俊（31岁），就是其中一名成功求职者。

他患有轻度自闭症，2023年从南洋理工大学电气与电子工程学院毕业，近一年里都没能找到工作。尽管投递近100份简历和求职申请，他只接到一两个面试通知，不过都没能应聘成功。

经曾入读的特需学校教师推荐，他向新加坡自闭症资源中心求助。通过专为自闭症患者而设的职业与职能培训中心计划，柯显俊在经过工作辅导员评估后，接受软技能培训、就业指导和工作配对，同时学习优化履历和面试技巧。最后他成功找到一份感兴趣的工作。

2024年7月起，他入职华侨银行担任网络安全分析师，后来上司根据他的强项、定时汇报和遵循常规流程的工作习惯，今年7月将他安排到更合适的工作岗位上。

在他入职初期，工作辅导员曾为主管和其他同事安排一次培训，帮助他们了解怎么支持像柯显俊这样的新同事更好地融入职场。此外，辅导员至今仍和柯显俊保持联系，持续跟进并了解他在职场的情况和问题，并且充当沟通桥梁，尽量解决可能的障碍。

为了进一步帮助更多特需者找工作、尽可能稳定就业，社会及家庭发展部与新加坡协助残障者自立局，在星期天（10月4日）公布的“残障者及家庭定心与保障工作小组”完整报告中提出，自2028年起加强对残障者的就业支援服务。这包括在工作配对成功后延长相应辅导支援，帮助他们适应工作、克服职场挑战。

华侨银行集团人力资源部总裁李斐雯受访时说，企业最大的挑战，是如何让缺乏与残障者共事经验的管理人员获得信心，以提供适当的支持，帮助残障者顺利适应快节奏的工作环境。

她也强调：“团队成员及银行各部门同事的支持与理解，也同样很重要。这有助于为残障同事营造安全的工作环境，进而作出贡献。”

柯显俊非常感谢公司和同事们的耐心和包容。“上司也会定期了解我的进展、帮助我改进，甚至在我换了岗位后，还让我留在熟悉的工作环境。辅导员也一直跟进我的就业情况，这让我更有自信，也会不时反思，改善工作和沟通技巧。”

借助多方支持部分残障者稳定就业 但现实存诸多挑战须克服

对于政府会否设目标，提高残障员工留职率，也是工作小组成员的财政部兼人力部高级政务次长黄伟中在记者会上说，据他过往援助残障者就业的经验，部分残障者可借助多方支持在特定领域实现稳定就业，但现实中仍有诸多挑战须克服。这包括每个利益相关者要做好协调、残障者和家长做好准备，及确保培训项目在多变工作环境中持续到位等。

“我对小组提出的建议有信心……就专属的就业扶助处和各项雇主津贴而言，它们是相辅相成的，给予新协立和其他利益相关者更大灵活度，按各方需求采取合适方案。我们还有很多要学习……唯有大家携手才能实现目标。”