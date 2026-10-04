五只淡水白化红耳龟疑遭人遗弃在西海岸公园海边，险些因无法适应海水而脱水致死。所幸关爱动物研究协会接报后及时到场救援，才让这几只小生命捡回一命。

关爱动物研究协会于星期天（10月4日）答复《联合早报》询问时说，协会于上个星期天（9月27日）通过热线接获公众通报，随后派人赶赴现场展开救援。

照片显示，几只红耳龟当时正在海岸旁的石墙上攀爬。救援人员将它们救下后，暂时收进笼子内。

协会指出，获救的五只红耳龟整体健康状况良好，但身上留有旧伤、龟壳受损、已愈合的溃疡以及指甲断裂。

协会也对动物的处境感到担忧：“这些淡水动物并不适应海水环境。若留在海里，长期接触海水会导致它们严重脱水，甚至死亡。”

协会补充说明，虽然他们通常不接收或救援红耳龟，但为了妥善保护这些动物，避免它们遭受更多伤害和痛苦，协会在这起事件中介入救援。

根据协会介绍，相对于宠物店和水族店常见的红耳龟，白化红耳龟相当少见。尽管本地许多水族店仍有售卖（价格较高），且协会也不时接获许多涉及弃养或意图弃养的通报，但涉及白化红耳龟的案例相当罕见。

目前，协会尚无足够信息确定是谁放生这些红耳龟，正为它们寻找领养者。

协会也提醒饲主，若无法继续饲养宠物，应寻求协助或寻找重新安置途径，切勿将其放生至自然环境中。作为宠物，它们可能不具备在野外生存的能力，放生会使其面临受伤或饿死的风险，且那么做也是违法的。“饲主应寻求协助或寻找重新安置途径。”

根据《动物与飞禽法令》，遗弃宠物者一旦罪成，初犯者可被判罚款最多1万元、监禁最长12个月，或两者兼施；重犯者可被判罚款最多2万元、监禁最长两年，或两者兼施。

《联合早报》正在向国家公园局了解更多详情。