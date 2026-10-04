一些独居年长者逐渐与社会脱节，甚至过着近乎与世隔绝的生活。人民行动党乐龄行动小组将动员基层网络，在多个老龄化程度较高的住宅区培训义工团队，加强对独居老人的支援。

九个会率先试行这项计划一年的支部是：勿洛、武吉巴督东、蔡厝港、樟宜—四美、加基武吉、哥本峇鲁、义顺东、丹戎巴葛—中峇鲁及大巴窑中。义工将接受具针对性培训，并把关怀工作融入日常家访及议员接见选民活动中。

行动党乐龄行动小组星期天（10月4日）配合国际老年人日举行活动。小组主席、能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生致辞时说，新加坡已为迈入超老龄化社会做好准备，并推动社会整体观念转变，不过小组仍担心独居老人的问题。

“有些老人家一个人住，平时没有家人照顾，时间久了，他们就会渐渐跟外面的世界脱节。”

行动小组今年2月至8月期间举行四场社区交流会及一场对话会，约300名党员、支持者及公众参与。陈诗龙说，与会者普遍反映相同问题，认为必须加强对独居老人的支援力度。

“他们把话说得很直白：我们绝对不能放任不管，我们必须加强力度，给这些独居老人更多的支持。”

我国已正式成为超老龄化社会。根据国家人口及人才署上个月发布的《2026年人口简报》，65岁及以上公民占比已升至21.4%。到了2035年，我国估计有超过四分之一的公民年满65岁。

新成立义工团队与现有全国网络相辅相成

小组将率先在九个支部培训专门的义工团队，针对独居老人的需要提供更系统化的支援。陈诗龙说，小组也会与相关支部紧密合作，推广有效做法，并协助义工掌握最新政策信息。

行动小组副主席、数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤指出，基层义工熟悉社区情况，是联系长者与资源的重要桥梁。通过主动接触，他们可协助那些不知如何求助的长者，转介至相关支援与服务。

她也强调，新成立的团队将与现有全国网络形成互补，包括关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）和活跃乐龄中心（Active Ageing Centres）。

“我们的角色是与这些现有社区力量相辅相成，而不是重复开展同样的工作。通过与这些机构合作，义工可以为独居老人提供更具针对性的额外支援。”

另一名副主席、文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希说，小组将依托现有基层资源推进相关工作，以确保计划具备长期可持续性。计划将先试行一年，再视情况扩大至更多地区。