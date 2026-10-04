盛港轻轨西内环星期天（10月4日）已恢复正常服务，但由于轻轨站内未设告示或相关标识，不少乘客对此并不知情。

盛港轻轨西内环从盛港站往振林站（Cheng Lim）方向的列车服务，比原定的10月18日提早两周恢复。

《联合早报》记者星期天上午约9时走访时发现，从仁宗站（Renjong）前往盛港站的不少乘客并不知道二号月台的列车已恢复服务，仍在一号月台等候。

站内广播也尚未更新，仍告知乘客仅一号月台提供列车服务。

乘客林杰森（32岁，销售员）说，仁宗站到盛港站原本仅一站，但轻轨暂停服务期间，他不得不绕一大圈，乘坐八站。“能提前恢复服务当然是好事，可以节省不少时间。”

他说，由于进站时没有看到告示或指示牌，月台上等候的乘客也不多，直到二号月台有列车进站，他才将信将疑地上车。

据观察，在非繁忙时段，盛港轻轨西内环双向列车约每五分钟一趟，双车厢和单车厢列车都有。

盛港轻轨西内环因盛港—榜鹅轻轨车厂扩建工程，自今年4月19日起暂停近半年。

陆路交通管理局星期天在脸书贴文说，过去几个月团队夜以继日努力，使工程提前完工。随着西内环恢复服务，平日繁忙时段运行的盛港西接驳巴士A和B也已于星期五（2日）停止服务。

针对站内标识和广播尚未到位，陆交局受询时说，星期五晚高峰时段，工作人员疏导人群时已告知乘客轻轨恢复服务事宜。此外，下星期一（5日）上午和下午的高峰时段，当局也将安排工作人员，提醒乘客西内环恢复服务，避免他们在车站继续等候接驳巴士。

住在芬微站的郑姓居民（34岁，家庭主妇）说，工作日早上7时左右是高峰时段，一方面上班上学的人多，另一方面在7时30分前进站可免车资，因此进站时常须排队等候。不过，现场会有工作人员维持秩序，并让学生和年长者优先进站。

她说，对处在中间位置的芬微站而言，往返盛港站两个方向的乘车时间相差不大，恢复双向服务将疏散高峰时段的人潮，减少晚高峰时从盛港回家的等候时间。

陆交局此前宣布，为应对盛港和榜鹅乘客日益增加的需求，当局将再添购八列第三代双车厢轻轨列车，到2030年，盛港—榜鹅轻轨列车系统的规模将扩增至41列双车厢列车，整体运力将提升三成。