最近搭巴士，可能要多留意一下驾驶座旁边，说不定会看到一只卡皮巴拉（水豚）。

一名104号巴士车长在驾驶座旁摆放卡皮巴拉绒毛玩具，照片上网后，不少网民大赞可爱，还有人马上“爆料”说，某些地铁站的控制室或乘客服务中心，也摆满了玩偶。

仔细想想，这其实不足为奇，毕竟，大家多少都会点缀自己的办公空间，很多人的办公桌上，少不了有些玩偶、模型车、照片、植物，甚至是一只默默陪伴自己多年的水杯。

但一般上班族点缀的是自己的办公桌，巴士车长的“办公空间”，则是每天有几百名乘客经过的地方。

地铁站也是如此，有地铁站员工在控制室或工作范围内摆放玩偶、模型。对员工来说，那是自己的工作空间，但对每天经过的乘客来说，那也是公共空间的一部分。

加利谷地铁站工作人员在窗边摆放了各式各样的模型和玩具，让冷冰冰的控制室平添一份趣味。（取自Reddit）

于是，普通的“办公室点缀”，也从“娱己”意外变成了“娱人”。

这大概也是为什么，一只放在驾驶座旁的卡皮巴拉，会引起这么多人的兴趣。

毕竟，我们每天搭巴士、搭地铁，绝大多数时候都是为了赶路，车进站就上，到站就下。每天重复同样的路线，看着差不多的车厢、站台和指示牌。

如果上车时，发现司机旁边坐着一只圆滚滚的卡皮巴拉，或是经过某个地铁站时，突然发现服务中心里摆着高达、钢铁侠、汽车模型，甚至一整套乐高，大家大概都会停下来多看两眼，甚至发出会心一笑。

红蚂蚁曾见过一家私人儿科诊所，在等候处的橱柜上摆放了一整排绒毛玩具。原以为是医生童心未泯，但观察一下就不难发现，这些玩具其实也有它们的用处。

来看病的孩子本来就已经觉得不适，加上来到陌生的诊所，不免紧张，害怕。那整排玩具虽然不能让他们好过些，却至少能转移他们的注意力。哪怕只是让孩子停止哭泣几分钟，也能稍稍缓和孩子和家长紧绷的情绪。

这大概就是这些玩具最实际的作用，公共交通上的玩偶或许也是如此。

巴士上的一只卡皮巴拉，当然不可能让我们全盘忘记今天所有不顺心的事情，但跟憨态可掬的它偶遇，在平凡的一天里，也算是一个小插曲。

这些“办公室装饰”因而成了大家共享的小惊喜：原来，公共空间在讲究整齐、统一和功能，也容得下一点个人色彩。

2024年8月，有网民发现兀兰地铁站的乘客服务中心玻璃窗边，摆满了日本动画《机动战士高达》（Gundam）机器人模型。（取自Reddit）

当然，前提是不能影响安全、操作和其他乘客。巴士驾驶座不是私人客厅，地铁控制室也不是玩具展览馆。个人喜好一旦妨碍公共服务，那就是另一回事了。

但只要不影响正事，工作场所里留一点个人的痕迹，似乎也无不可。

公共交通的目的，当然是把我们从一个地点带到另一个地点。车长旁边的卡皮巴拉不会让巴士开得更快，但如果它能为匆匆赶路的乘客带来一丝微笑，那么这看起来“没什么用”的装饰，好像也有了一点用处。

毕竟，通勤是为了抵达目的地，但路上如果还能顺便捡到一点好心情，也不赖。