世界黄氏宗亲总会日前在新加坡黄氏总会江夏堂举行挂牌仪式，为全球黄氏宗亲在新加坡搭建新的联络与交流平台。此次落地新加坡的筹划，由世界黄氏宗亲总会副理事长、新加坡黄氏总会永久荣誉会务顾问黄保华等参与推动。

世界黄氏宗亲总会于1980年4月在台北成立，长期致力于全球黄氏宗亲联谊、寻根祭祖、文化传承及经贸交流等工作。随着全球黄氏宗亲网络不断发展，新加坡凭借其区域交通、经贸及国际交流优势，成为连接东南亚及世界各地黄氏宗亲的重要节点。

挂牌仪式由世界黄氏宗亲总会理事长黄英超主持，副理事长黄焕明、黄财利、黄树斌、黄保华、黄俊杰，以及名誉主席黄春回、理事黄俊兴、青年团团长黄子洋等理监事代表出席，共同见证这一重要时刻。

黄保华说，新加坡拥有连接中国、东南亚及世界其他地区的优势，在全球黄氏宗亲交流中具有独特条件。世界黄氏宗亲总会落地新加坡后，将进一步推动全球黄氏宗亲联谊交流，并在文化传承、青年交流及经贸合作等方面探索更多合作空间。

近年来，全球黄氏宗亲组织在文化寻根与经贸交流方面的互动不断加强。2025年9月，世界黄氏总商会曾组织代表团，前往黄氏发源地河南潢川寻根考察，并就文化传承及相关产业合作进行交流。

此次挂牌，为全球黄氏宗亲网络增加一个重要的海外交流节点，也进一步体现新加坡黄氏宗亲组织，在推动传统文化传承及国际民间交流方面所发挥的作用。