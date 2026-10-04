新加坡协助残障者自立局明年将与基层组织合作推出试点计划，在女皇镇和马林百列社区为残障者营造亲善环境，促进居民与残障者友好相处，让残障者积极参与邻里活动，真正融入社区。

“残障者及家庭定心与保障工作小组”星期天（10月4日）公布完整报告和建议。领导工作小组的内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭，星期五（2日）在记者会上指出，国家福利理事会一项调查发现，过去一年与残障者接触互动至少两次的人，会对他们抱持更正面的态度。因此他相信居民越常接触残障者，越能自在且有信心与他们相处。试点取得进展后有望拓展至更多市镇。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆介绍如何助残障者融入社区的建议时说：“包容不只是服务和支援，它的核心是归属感。残障人士是否得到接纳，能不能建立关系、真正参与社区活动，才是重点。”

同是小组成员的他强调，这需要集商家、社区组织和每一个新加坡人来达成。不过每个市镇各有属性及强项弱点，因此没有统一的模式可复制并确保成功。

日间活动中心和庇护职场名额未来四年增至2300个

此外，为了帮助残障者学习以提升技能，并与社区保持联系，社会及家庭发展部最迟于2030年，将全岛日间活动中心和庇护职场的服务名额增至2300个。同时会逐步把这两类机构转型为包容技能中心（Enabling Skills Centre）。

全岛将设立多九所包容残障服务中心（Enabling Services Hub），使残障服务转介和对看护者的协助等支援更深入邻里。到了2028年，服务中心总数增至12所。

为促进残障者融入社群，提升校园和职场的包容性，社会及家庭发展部及新协立将携手社区伙伴，提升公众与残障者沟通相处的知识与技巧。学生将通过课程和互动，加深对残障议题的认识。教育部也会为学校教师的指导工作提供资源。职场人士也将获得相应培训。

另外，新协立也将和商家及社区相关方合作推出试点计划。例如与发展商联实（Lendlease）合作，在巴耶利峇中心购物商场（PLQ Mall）打造残障者友好环境，提供就业机会和工作指导等。

新协立还计划和圣淘沙发展局合作，让圣淘沙这个世界级娱乐胜地也能对残障者敞开大门。

另一名小组成员保健卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤在记者会上说，工作小组从许多智障或自闭症患者家庭了解到，他们求诊时遭遇的问题，甚至情况复杂的病患有更多的支持需求待满足。

加强医护人员与残障者沟通

为此，2027年起综合诊疗所的前线人员将接受培训，以更好地支持并服务智障者和自闭症患者。保健卫生部和新协立也会在部分综合诊疗所逐步推出《医疗沟通册》（Health Communication Passport）。

册子将录有智障者和自闭症患者偏好的沟通技巧和需要的支援等重要信息，可促进病患、看护人和医疗人员之间的沟通，方便预约看诊等安排。

社服机构协助患者填写册子后，会在预约看诊前交给诊疗所，让医疗人员据此妥善安排，依病患喜好和需求调整交流和互动。

此外，最迟2028年，保健卫生部将从三大公共医疗集群各指定至少三家综合诊疗所，为较高需求患者加强支援，包括看诊准备、延长咨询时间、协助预约及后续护理，并转介相关残障服务。