两名阿叔网上结怨，两年后在食阁见面竟大打出手，惊动警方到场，两人一同入院。

事发于星期六（10月3日）下午约1时35分，在兀兰16通道第574座。一名55岁阿叔和另一名64岁阿叔涉在食阁斗殴。

卖罗惹（Rojak）的摊主告诉《新明日报》记者，当时正值午餐时间，摊贩忙碌之际听见两人的斗殴声，现场还有许多人在围观。

“还好有一个来打包的小弟看到后，去帮忙捉住其中一个人，不然可能会更严重。”

她说，警方接报到场，两名阿叔随后也被送去医院。

“听说其中一个人拿棒球棒攻击对方，但不确定是谁带来的。”

记者抵达现场时，两名阿叔已离开，警方拉起封锁线调查。据观察，一张椅子翻倒在地，现场还有一支被黑布包裹，疑似棒球棍的长形物体。

据了解，两名阿叔互相认识，却因两年前在脸书上留言互动而结怨，星期六碰面后更互相“挑战”，最终大打出手。

新加坡警察部队受询时指出，星期六下午接获上述地点发生斗殴事件的通报，两名年龄分别为55岁和64岁的男子因涉嫌斗殴被捕。

两人清醒送院，案件仍在调查中。

新加坡民防部队也证实接获求助电话，到场后将两人送往兀兰医院。