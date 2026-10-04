原先准备转投公共服务领域，海南咖喱饭老字号第二代摊主独生女因父亲动膝盖手术，萌生传承老字号的念头，去年8月接棒后，虽一度担心自己能否做好，但在父亲鼓励下，下定决心学好掌勺。

坐落于中峇鲁小贩中心的海南家乡咖喱饭（Loo’s Hainanese Curry Rice）创立于1946年，已有80年历史，老板卢家志是第二代掌厨人，1979年就开始帮忙父亲经营咖喱饭生意，后来父亲退休，才独挑大梁。

卢家志的独生女卢传洁（30岁）告诉《新明日报》，父亲去年7月因右膝盖半月板磨损须动手术，术后首几个月需要密集进行物理治疗，膝盖也出现明显肿胀，休养约三个月后才逐渐回到档口帮忙。

父亲暂时无法全心投入生意，让卢传洁开始认真思考接班的可能性。她那时正准备从国大导师工作到公共服务领域的工作，但过去几年看到不少老字号和传统餐饮摊位陆续结业，让她意识到，如果不接手，这家经营多年的咖喱饭或许也会面临结业的情况。

“爸爸一开始有点反对，毕竟这一行不容易，但我希望能尽自己的一份力，把海南咖喱饭这份源自新加坡的饮食文化保留下来。”

学习掌握八大招牌菜

由于过去完全没有餐饮经验，她刚接触档口工作时并不轻松。从每天长时间站立，到必须自行计算账目，再到熟悉档口运作流程，都需要时间适应。

为了确保招牌菜的味道能够延续，她会观察父亲及员工的烹煮方式。目前，她正在学习如何掌握档口八大菜品，包括炸猪排、卤肉、咖喱鸡、参巴虾等，以及自家咖喱酱和番茄酱的制作。

她坦言，决定接下家业时，最担心的是自身经验不足而影响服务和食物品质。不过，父亲鼓励她一步一步来，给予支持，让她逐渐建立信心。“我会继续边做边学，希望未来能把招牌菜做好，守住并继续传承这家老字号的味道。”

完整报道，请翻阅2026年 10月 4日的《新明日报》。