低价包车游洱海，却疑陷药材销售圈套。73岁狮城老妇申诉，在司机安排的午餐地点，一对母女说吃了藏贝粉治好长期咳嗽，还“代”她下单，摊贩以药材已磨粉为由，强迫她付了1万元人民币。

事主李太太（73岁）今年8月30日与丈夫和另四名友人到云南大理展开长达26天的自助游，就在行程第五天时遭遇此事。

她说，事发当天要寻找观光包车服务打算前往洱海西岸的喜洲古镇。此时，一名妇女突然出现，并自称丈夫提供包车服务，能带他们游洱海西岸。对方当时开出极低的价格，双方谈妥价钱后，便展开一天行程。

李太太说，包车司机把他们一行人载到享用午餐的地点。期间，李太太上厕所时，经过一个售卖中药材的摊贩。

“当时我并不准备买任何药材，但是摊位前忽然出现一对穿着打扮似贵妇的母女，说她常年咳嗽，喝了‘藏贝’粉，之后就没再患病，还不断列出吃藏贝粉的好处。

李太太说，接着这对母女还和摊贩讨价还价后，要摊贩磨成粉才称重，并把一克12元人民币的价格减到8元。突然，贵妇突然指着李太太，说一人一包，摊贩就称重那一包后，要她付1万元（约1900新元）。

李太太得知后，急忙告诉摊贩不需要这么多“藏贝”，但对方却说已经磨成粉了，不能退款，强行要她付款。

“我当时只是站在旁边看，没想最后变成这样。那时我也搞不清楚汇率，也不懂重量是多少，对方就说了要1万元。我好像中了降头，汇率也搞乱，以为200新元，就先刷卡付了，且当时根本没有给我反驳的机会。”

她上车后告诉丈夫自己的遭遇，才恍然大悟自己花了近2000新元购买“藏贝”。她的银行记录最终显示扣款了1901元4角5分。

她说，直到有一次在腾冲搭乘网约车时，听司机谈起类似骗案，才惊觉自己中招。

李太太于9月14日回到大理，隔天便到当地公安所报案。

中药公会提醒：勿在国外购来历不明中药

中药公会署理主席李凤君受访时说，不同产地有不同品名，所谓的“藏贝”，据她了解，都是西藏野生生长，但一般民众难以判定，因此绝对不建议国人在国外购买价格昂贵的药材。

陈美娥中医师受访时说，一般民众较熟悉的是川贝，即产自四川、云南一带的川贝；至于所谓的“藏贝”，据说功效可能更佳。

她指出，两者主要都有化痰止咳的功效，一般使用一两钱即可。

完整报道，请翻阅2026年10月4日的《新明日报》。