险象环生！男子危站组屋八楼，一度跨出栏杆，还站上冷气压缩机上，所幸民防人员火速撒网，成功救人，现场随即传出阵阵欢呼声与掌声。

这起事件发生于星期天（10月4日）早9时许，地点在武吉班让信佳路一带的组屋。

《新明日报》记者接获通报后约上午10时10分赶抵现场时，男子已被成功救下，数名医护人员将他抬上救护车，他看起来精神恍惚。

一名不愿具名的目击者透露，他当时看到民防部队分别在七楼至九楼展开救援行动，场面十分惊险。

根据他提供的视频，涉事男子身穿蓝衣黑裤，站在组屋八楼的冷气平台上，一只脚甚至跨出栏杆，令人看了捏一把冷汗。

视频也可见，大批民防人员聚集在楼下，有的部署着救生气垫；另外一批民防人员赶往楼上，准备撒网救人。

另一段视频显示，男子后来还站到冷气压缩机上，站姿摇晃，险象环生。不少居民和公众在楼下围观，甚至有小孩也目睹整个过程。

视频可见，千钧一发之际，民防人员把握时机展开救援。一组人员负责在楼上撒网，一名民防人员则趁男子不注意，从八楼窗口冲出，将他制伏。同时，另三名民防人员也从上方降索下来支援。

期间，可听见男子大喊几声并尝试挣扎，众人分工合作，最终成功救人。男子获救后，现场随即传来欢呼声及掌声。

完整报道，请翻阅2026年10月4日的《新明日报》。