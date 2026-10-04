李木光过世，享寿87岁。（刘启成摄）

从一片沼泽地，到占地约12个足球场大的鳄鱼场；鳄鱼也从3000只繁殖到如今的2万3000只。创办人白手起家，从钻研繁殖技术到经营鳄鱼场，从不言累，如今他在睡梦中过世，享寿87岁。

农光行鳄鱼场创办人李木光生前罹患末期胃癌，于9月28日在睡梦中离世，遗下太太、三名子女及三名孙子。三名子女分别是李培琳（54岁）、李培慧（52岁）和李培豪（51岁）。

农光行鳄鱼场是新加坡最后一座鳄鱼养殖场，至今已有62年历史，养殖场于1994年搬到现今地址林厝港的梁宙路。李培慧星期六（10月3日）晚上在灵堂受访时说，爷爷在父亲13岁时就过世，父亲有九个兄弟姐妹，以前住在亚答屋，家境不太好。父亲在25岁便开始养殖鳄鱼，算是白手起家，全靠自己对鳄鱼的执念和热忱，钻研鳄鱼繁殖、养殖，发展到如今养殖场已有2万3000只湾鳄。

“小时候随爸爸来到现址，这里还是一片没有墙、没有地的沼泽和河流。如今养殖场占地约12个足球场，全都是父亲投下的心血。”

她笑说，父亲陪伴鳄鱼的时间比陪家人还多，每天日晒雨淋，悉心照料鳄鱼，却从不喊苦喊累。在她眼中，父亲就像历经漫长岁月仍顽强生存的鳄鱼一样，坚毅而有韧性。“父亲不管碰到什么困难，他都设法解决，即便临终前面对病痛，他依然想方设法让自己放松，顽强与病魔抗争。”

她指养殖场犹如父亲的第二个家，因此家人把灵堂设在鳄鱼养殖场，灵柩于星期天（4日）下午1时出殡。

完整报道，请翻阅2026年10月4日的《新明日报》。