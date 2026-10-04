中国海军舰艇星期五（10月2日）抵达我国樟宜海军基地，展开为期三天的例行技术停靠，进行装备检修保养和物资补给等工作。

新加坡国防部星期天（4日）答复《联合早报》询问时说，中国解放军海军第48批护航编队，正在樟宜海军基地进行例行技术停靠。

国防部说：“新加坡依据国际惯例和既定外交许可程序，定期为外国军机和军舰在我国设施过境、靠港及中途停留提供便利。”

据中国“人民海军”微信公众号消息，悬挂新中两国国旗的第48批护航编队舰艇，星期五中午约12时抵达樟宜海军基地，中国驻新加坡大使馆工作人员到码头迎接。

编队此次停靠三天，其间主要进行装备检修保养和物资补给等工作。

去年12月1日，中国海军第47批护航编队也曾抵达新加坡，进行为期四天的技术停靠。当时，中国驻新大使馆人员登舰参观，编队指挥员一行也会见新加坡海军舰队司令。

据中国国防部资料，第48批护航编队由导弹驱逐舰唐山舰、导弹护卫舰大庆舰和综合补给舰太湖舰组成。