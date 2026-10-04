女童视母亲男友为父亲，男子却滥用信任，对女童作出猥亵行为，让她为其手淫，被判入狱一年两周。

被告是一名37岁男子，共面对三项抵触儿童与青少年法令（简称CYPA）的控状。

为保护受害者，法官下达媒体禁令，不得报道被告和受害者身份以及事发地点。

现年15岁的受害者在事发时年仅8岁至10岁，她是被告当时女友的女儿。

被告在2016年认识女友，对方未婚但育有一子一女，并与孩子同住。两人认识不久后展开恋情，被告过后也搬去和女友住。

2019年至2021年，女友和孩子同住在一房一厅的单位，被告和女友睡在卧室，孩子则睡在客厅的沙发床。不过，当被告和女友吵架时，女友会和儿子睡在卧室，被告则和受害者睡在客厅的沙发床。

被告和受害者关系亲密，自从同住后，被告会照顾受害者，还会帮她冲凉、吹头发和教她画画等。受害者也会和被告分享学校所发生的事，还会称被告为“爸爸”。

有次当被告和受害者睡在客厅的沙发床时，被告叫受害者触摸他的下体，另一次则叫受害者隔着裤子摸他下体，甚至为他手淫。这类事件发生三次，每次被告的女友和其儿子都不在客厅。

控方指出，被告的行为完全背离父亲应有的角色，为了满足个人性欲而利用年幼的受害者，受害者也因此留下创伤。

此外，案件发生在家中，此类滥用信任行为往往难以察觉，若非受害者的学校及时介入，被告行为恐怕至今仍无法被发现。

被告的代表律师求情时说，被告没有前科，事发后也配合警方调查，因此希望法官轻判。